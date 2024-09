Passer au format EDI Selon une enquête IDC de 2019, « plus de 33 % des entreprises utilisent encore des formulaires manuels et le télécopieur pour leurs transactions commerciales ». Les convertir au format EDI manuellement est coûteux, chronophage et sujet à l'erreur.

IBM Sterling® Document Conversion Services convertit les documents non structurés tels que les télécopies, les e-mails et les PDF dans un format EDI ou autre format structuré, offrant une alternative électronique à ces types de transactions manuelles inefficaces.

Avantages Automatiser les transactions manuelles Éliminez la nécessité de ressaisir et de traiter manuellement les commandes par e-mail, télécopieur et téléphone afin de réduire le nombre d'erreurs et d'économiser jusqu'à 160 heures par semaine. Personnaliser les processus et réduire les coûts Améliorez l'efficacité et réduisez les coûts opérationnels en utilisant l'EDI, qui automatise la conversion de vos documents sans papier. Gagner en visibilité Rationalisez votre flux de commande grâce à une meilleure visibilité et à une plus grande réactivité.

Fonctions Reconnaissance optique des caractères (OCR) avancée pour lire les images Convertissez toutes les images de texte imprimées avec la reconnaissance optique des caractères (OCR) avancée, y compris celles de mauvaise qualité. Prise en charge de plusieurs langues Convertissez des documents en langue étrangère avec l'EDI. Plus de 40 langues sont prises en charge. Gestion personnalisée des exceptions Vous pouvez personnaliser et définir plusieurs types d'exceptions différentes pour les documents de vos divers clients. Technologie ICR pour reconnaître l'écriture manuscrite Interprétez des textes manuscrits et à structure libre avec la reconnaissance intelligente de caractères (ICR).

Toute cette initiative de mise en œuvre du B2B Integrator et de Document Conversion Services est l’œuvre d'IBM, et IBM a créé une grande marque pour elle-même au sein de notre entreprise. Erik Andersen Senior Vice President of IT MISUMI USA