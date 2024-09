IBM DevOps Test Hub est une plateforme de tests continus basée sur le Web. Vous pouvez exécuter des tests d’API, des tests fonctionnels et des tests de performance dans un seul outil.

Automatisez les tests fonctionnels et de régression sur un large éventail d’applications qui incluent des protocoles HTML, Web et bien d’autres encore.

Créez et exécutez des workloads multi-utilisateurs à grande échelle grâce à des tests de performance au niveau des services ou des applications.

Découplez votre environnement de ses dépendances et validez les intégrations de manière isolée. DevOps Test Virtualization prend en charge un grand nombre de protocoles, notamment HTTP, MQ, JDBC, CICS et bien d’autres.

Créer et exécuter des tests

Automatisez, créez et exécutez des tests d’API, des tests fonctionnels d’interface utilisateur et des tests de performance pour identifier les erreurs plus tôt, lorsqu’elles sont moins coûteuses à corriger.