IBM DevOps Test Performance aide les équipes de test de logiciels à effectuer leurs tests plus tôt et plus fréquemment en décalant les tests plus en amont dans le cycle. IBM DevOps Test Performance valide l’évolutivité des applications Web et serveur, identifie la présence et la cause des goulets d’étranglement de performance du système et réduit les tests de charge. Les équipes de test de logiciels peuvent exécuter rapidement des tests de performance qui analysent l’impact de la charge sur les applications.