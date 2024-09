IBM® Z® Decision Support (anciennement IBM Tivoli Decision Support for z/OS®) collecte les données SMF et d'autres sources de données structurées sur IBM Z et d'autres plates-formes pour faciliter l'accès aux informations historiques sur l'utilisation des technologies de l'information à l'échelle de l'entreprise, ce qui facilite l'établissement de rapports sur les performances, la gestion des niveaux de service et la comptabilisation de l'utilisation.



En transformant les données brutes du système en informations analytiques exploitables grâce à la collecte automatisée en temps réel et à la curation continue des données SMF, IBM Z Decision Support offre une vue intégrée de vos données opérationnelles, ce qui vous permet d'accroître l'efficacité de l'informatique et de réduire les coûts.