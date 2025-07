Les deux offres d’essai gratuites disponibles sont Db2 SaaS on Cloud et Db2 Warehouse SaaS on Cloud (Db2whc).

IBM Db2 on Cloud est une solution de base de données SaaS entièrement gérée, facile à déployer et évolutive à la demande pour vos workloads transactionnelles (OLTP).

IBM Db2 Warehouse on Cloud est un entrepôt de données cloud élastique et entièrement géré, conçu pour l’analytique et l’IA de haute performance. Il est disponible sur IBM Cloud et AWS.