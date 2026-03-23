Db2 Genius Hub : propulse l’expérience autonome

Alimentée par l’IA. Adaptative. Conçue pour les administrateurs de bases de données qui souhaitent réduire le temps passé à résoudre des problèmes et gagner en contrôle.

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Capture d’écran de l’interface du produit Db2 Intelligence Center
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
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Présentation

IBM Db2 Genius Hub est une interface console alimentée par l’IA qui optimise la base de données autonome Db2 avec ses fonctionnalités agentiques. Elle analyse en continu les indicateurs de performance et le contexte opérationnel de votre infrastructure Db2. Les équipes peuvent ainsi rapidement identifier les changements, leurs causes et les actions à entreprendre grâce à des recommandations optimales, étayées par l'expertise IBM. Ce système fonctionne avec une supervision humaine, garantissant sécurité et contrôle, et permettant aux équipes d'adopter l'autonomie à leur propre rythme, tout en préservant la transparence et la maîtrise des environnements de production..

Conçu pour instaurer la confiance des entreprises, Db2 Genius Hub réduit les tâches manuelles et permet aux équipes de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive, ce qui contribue à améliorer la disponibilité et à réduire les risques d’indisponibilité.

actualités
Illustration d'un formulaire papier dans un cercle incomplet
Db2 établit un nouveau standard en tant que base de données autonome pour l’ère agentique
L'expérience de la base de données autonome Db2 révolutionne les opérations Db2 grâce au tout nouveau IBM Db2 Genius Hub
Fonctionnalités
Maintenance agentique

Réduction de 25 % des coûts de gestion

Automatisez les tâches critiques, telles que le réglage et l’application de correctifs. Chaque action est observable et réversible, ce qui permet une autonomie opérationnelle sans sacrifier le contrôle.

Activités :

  • Installation et mises à jour du moteur
  • Optimisation des performances des bases de données
  • Diagnostic d’intégrité
  • Préparation des sauvegardes et de la restauration (bientôt disponible)
  • Contrôles d’intégrité et nettoyage (bientôt disponible)
Guérison agentique

30 % de réduction des interventions manuelles

Surveillez les habitudes d’utilisation en continu et détectez rapidement les anomalies. Cela réduit la probabilité d’incidents SEV-1 et garantit que les travaux planifiés ont la priorité sur la lutte contre les incendies.

Activités :

  • Détection et résolution des anomalies – voir la démo
  • Résolution des problèmes de verrouillage
  • Résolution des requêtes répandues
  • Résolution de la mise en file d’attente des workloads
Réponse agentique

Réduction de 30 % du délai de résolution

Lorsque des problèmes surviennent, expliquez ce qui a changé, pourquoi c’est important et comment les résoudre afin de vous économiser des heures d’analyse des causes racines. Chaque recommandation est auditable, ce qui aide à instaurer la confiance.

Activités :

  • Détermination des problèmes de performance
  • Analyse des changements pour la gestion des incidents – voir la démo
  • Télémétrie conversationnelle – voir la démo
  • Recherche approfondie avec raisonnement en plusieurs étapes
  • Rapport récapitulatif des incidents
  • Analyse des journaux pour la détermination avancée des problèmes

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