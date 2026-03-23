Alimentée par l’IA. Adaptative. Conçue pour les administrateurs de bases de données qui souhaitent réduire le temps passé à résoudre des problèmes et gagner en contrôle.
IBM Db2 Genius Hub est une interface console alimentée par l’IA qui optimise la base de données autonome Db2 avec ses fonctionnalités agentiques. Elle analyse en continu les indicateurs de performance et le contexte opérationnel de votre infrastructure Db2. Les équipes peuvent ainsi rapidement identifier les changements, leurs causes et les actions à entreprendre grâce à des recommandations optimales, étayées par l'expertise IBM. Ce système fonctionne avec une supervision humaine, garantissant sécurité et contrôle, et permettant aux équipes d'adopter l'autonomie à leur propre rythme, tout en préservant la transparence et la maîtrise des environnements de production..
Conçu pour instaurer la confiance des entreprises, Db2 Genius Hub réduit les tâches manuelles et permet aux équipes de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive, ce qui contribue à améliorer la disponibilité et à réduire les risques d’indisponibilité.
Réduction de 25 % des coûts de gestion
Automatisez les tâches critiques, telles que le réglage et l’application de correctifs. Chaque action est observable et réversible, ce qui permet une autonomie opérationnelle sans sacrifier le contrôle.
Activités :
30 % de réduction des interventions manuelles
Surveillez les habitudes d’utilisation en continu et détectez rapidement les anomalies. Cela réduit la probabilité d’incidents SEV-1 et garantit que les travaux planifiés ont la priorité sur la lutte contre les incendies.
Activités :
Réduction de 30 % du délai de résolution
Lorsque des problèmes surviennent, expliquez ce qui a changé, pourquoi c’est important et comment les résoudre afin de vous économiser des heures d’analyse des causes racines. Chaque recommandation est auditable, ce qui aide à instaurer la confiance.
Activités :
Lisez les avis des experts d’IBM, profitez des expériences des autres utilisateurs de Db2 et profitez de l’occasion pour partager vos propres bonnes pratiques.