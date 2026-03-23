IBM Db2 Genius Hub est une interface console alimentée par l’IA qui optimise la base de données autonome Db2 avec ses fonctionnalités agentiques. Elle analyse en continu les indicateurs de performance et le contexte opérationnel de votre infrastructure Db2. Les équipes peuvent ainsi rapidement identifier les changements, leurs causes et les actions à entreprendre grâce à des recommandations optimales, étayées par l'expertise IBM. Ce système fonctionne avec une supervision humaine, garantissant sécurité et contrôle, et permettant aux équipes d'adopter l'autonomie à leur propre rythme, tout en préservant la transparence et la maîtrise des environnements de production..



Conçu pour instaurer la confiance des entreprises, Db2 Genius Hub réduit les tâches manuelles et permet aux équipes de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive, ce qui contribue à améliorer la disponibilité et à réduire les risques d’indisponibilité.