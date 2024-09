Accédez à toutes les fonctionnalités de la console et configurez-les à l’aide des API RESTful et de scripts d’échantillon dans les principaux langages de programmation pour une expérience de développement ouverte et extensible. Il s’agit notamment d’API permettant d’exécuter SQL, de gérer des objets et des privilèges de la base de données, de surveiller les performances et de charger des données et des fichiers. Une documentation complète et détaillée sur l’utilisation de cette fonctionnalité est intégrée à l’interface utilisateur. Des exemples d’écriture de votre propre code en Python pour accéder à ces nouvelles interfaces et les utiliser sont disponibles sur Git.