Intégration de DataStage pour l’observabilité

Grâce aux puissantes capacités d’alerte de Databand, vos équipes sont informées des problèmes critiques dès qu’ils surviennent. Générez des alertes en cas d’incidents, comme des alertes sur l’état de l’exécution et de la tâche (par exemple, exécution, réussite, échec), détectez les durées d’exécution anormales et les changements du schéma (par exemple, ajout de nouvelles colonnes) et enregistrez le nombre total d’entrées et de sorties (par exemple, enregistrez le nombre dans une fourchette de 20 % de 100 000 lignes).