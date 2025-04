Les équipes chargées des données utilisent Control-M pour planifier et contrôler efficacement les tâches, ce qui permet d’avoir des workflows automatisés et de réduire les efforts manuels. Cependant, elles sont parfois confrontées à certaines difficultés : détection retardée, analyse lente des causes racines, problèmes potentiels de qualité des données et freins à l’optimisation des performances.

C’est là que Databand intervient.

L’intégration de Control-M à Databand fournit une observabilité continue et une visibilité en temps réel des workflows, améliorant ainsi la fiabilité et l’efficacité globales de votre environnement Control-M.