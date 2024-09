Intégration d’Apache Airflow pour l’observabilité

Les alertes vous amènent directement là où un incident se produit pour vous permettre d’approfondir le problème et de réduire le délai moyen de résolution de l’ingénierie. Tout ce dont vous avez besoin pour découvrir l’origine d’un problème est rassemblé dans un tableau de bord unique et facile à utiliser, comprenant les entrées et sorties du pipeline, les traces d’erreurs, les journaux, la source de données, les paramètres, les xcoms et les indicateurs de l’utilisateur.