IBM Data Interfile Transfer, Testing and Operations Utility for ESA vous permet d’effectuer les opérations suivantes : rechercher et afficher des données sans les modifier, modifier et mettre à jour les données si nécessaire, créer de nouvelles données et renommer des entités, copier, imprimer et effacer des données, et utiliser des listes d’ensembles de données, de membres ou d’objets. Vous pouvez également utiliser DITTO pour imprimer des enregistrements VSAM, des enregistrements de disque physique, des objets OAM, des fichiers sur bande et des ensembles de données séquentielles. Le programme sauvegarde les données soit au format caractères uniquement, soit au format caractères et hexadécimal vertical.