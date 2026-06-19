Une plateforme agentique de renseignement sur la fraude qui unifie les signaux de l’ensemble de l’écosystème de lutte contre la fraude afin de détecter les menaces plus rapidement, d’automatiser les enquêtes et d’améliorer la précision
Les attaques frauduleuses évoluent en quelques minutes. Votre réponse doit en faire de même.
IBM® Cyber Fraud est la couche de renseignement sur la fraude qui unifie les signaux provenant des systèmes de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de sécurité et des opérations afin de créer un workflow unique de détection et d’investigation. Grâce à une orchestration pilotée par l’IA, la solution aide les équipes à mener leurs enquêtes plus rapidement, à automatiser les actions courantes et à améliorer en continu les résultats de détection des fraudes.
IBM Trusteer pour l’évaluation des risques liés aux appareils et aux sessions
Trusteer évalue en continu les canaux numériques afin de vérifier l’intégrité des appareils et d’analyser le comportement des sessions pour identifier et détecter les escroqueries, les comptes écrans, les tentatives de prise de contrôle de comptes et les compromissions d’appareils. Cette analyse est réalisée avant même qu’un utilisateur ne se connecte ou qu’une transaction n’atteigne vos systèmes centraux.
Signaux clés :
IBM Safer Payments pour la surveillance des transactions
Safer Payments assure la détection des fraudes aux paiements en temps réel grâce à des modèles de machine learning qui s’adaptent à vos schémas transactionnels. La solution surveille tous les canaux de paiement (cartes, ACH, virements et paiements instantanés) avec une prise de décision en moins d’une milliseconde.
Principales caractéristiques :
Enquête sur les fraudes alimentée par l’IA
IBM Cyber Fraud unifie les signaux liés à la fraude, aux paiements, à l’identité et à la sécurité au sein d’un workflow d’investigation unique. Grâce à une orchestration alimentée par l’IA, la solution corrèle les événements, fait ressortir les informations pertinentes, automatise les actions récurrentes et apprend en continu à partir de l’activité des enquêteurs afin d’améliorer les résultats.
Accélérez les enquêtes sur la fraude afin de réduire les pertes et les coûts opérationnels grâce à une automatisation de bout en bout pilotée par l’IA.
Une expérience unifiée offrant une vue unique qui regroupe les données de tous les systèmes connectés et permet une interaction en langage naturel, sans avoir à passer d’un outil à l’autre.
Entraînez le système à apprendre à partir du comportement des enquêteurs. Il apprend, s’adapte et agit de manière autonome sur les cas courants, libérant ainsi les analystes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Chaque alerte est enrichie en amont par un contexte provenant de différents systèmes : risque lié aux appareils, historique des transactions, signaux d’identité et renseignements sur les menaces, le tout dans une vue unique.
Les renseignements unifiés provenant de Trusteer, Safer Payments, QRadar et de systèmes tiers génèrent de nouvelles informations et accélèrent la résolution des incidents.
L’intégration pilotée par l’IA connecte les solutions IBM et non IBM sans imposer de centralisation des données. Elle s’effectue en quelques jours plutôt qu’en plusieurs mois.
Une interface unifiée fournissant des informations provenant de multiples systèmes et permettant de mener des investigations en langage naturel, conçue pour les analystes et non pour les data scientists.
Un agent d’investigation adaptable qui s’ajuste à vos typologies de fraude, à vos workflows et à vos règles métier spécifiques.
Réduisez au minimum l’utilisation des données et éliminez les risques ainsi que la complexité associés au transfert des données vers un emplacement unique.
Conçu pour l’intégration et l’évolution.
IBM Cyber Fraud offre une intégration native avec Trusteer et Safer Payments ainsi que des connecteurs ouverts vers votre écosystème existant de lutte contre la fraude et de sécurité. Aucune centralisation forcée des données, aucune migration perturbatrice.
|Intégrations natives IBM
|Principes de déploiement
|Trusteer (risque lié aux appareils et aux sessions)
|Aucune centralisation des données requise
|Safer Payments (surveillance des transactions)
|Interopérabilité dès la conception
|QRadar (surveillance de la sécurité)
|Extension et intégration rapides
|FTM (gestion des transactions financières)
|Déploiement flexible (cloud et sur site)
|MaaS360 (visibilité des appareils et des points de terminaison)
|Aucun remplacement de la pile technologique existante
Ressources
Découvrez comment les renseignements assistés par l’IA transforment les enquêtes sur la fraude à l’échelle.
Détectez et prévenez la fraude pour protéger vos actifs et vos données.
L’IA peut-elle détecter la fraude en quelques millisecondes ? Martin Keen et Jeff Crume expliquent comment un ensemble de modèles d’IA combinant machine learning prédictif et LLM encodeurs transforme la détection des fraudes. Découvrez comment les données structurées et non structurées permettent de prendre des décisions précises en temps réel.
Réalisez une preuve de concept et découvrez comment IBM Cyber Fraud contribue à réduire les délais d’investigation, à automatiser les tâches manuelles et à améliorer les résultats de détection des fraudes. Validez des gains d’efficacité opérationnelle mesurables et des enquêtes plus rapides à l’aide de vos propres données et de votre propre environnement.