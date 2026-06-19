Les attaques frauduleuses évoluent en quelques minutes. Votre réponse doit en faire de même.

IBM® Cyber Fraud est la couche de renseignement sur la fraude qui unifie les signaux provenant des systèmes de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de sécurité et des opérations afin de créer un workflow unique de détection et d’investigation. Grâce à une orchestration pilotée par l’IA, la solution aide les équipes à mener leurs enquêtes plus rapidement, à automatiser les actions courantes et à améliorer en continu les résultats de détection des fraudes.