IBM Concert Resilience fait partie de la plateforme IBM Concert. Cette solution aide les entreprises à relier les signaux opérationnels provenant des applications, de l’infrastructure, des opérations et des risques au sein d’une vision unifiée de la résilience. En combinant des analyses pilotées par l’IA, une évaluation continue de la posture de résilience et des workflows coordonnés, les équipes peuvent identifier plus tôt les failles de résilience, hiérarchiser les risques plus rapidement et renforcer la résilience opérationnelle dans les environnements hybrides.