Une résilience pilotée par l’IA pour les opérations informatiques modernes
IBM Concert Resilience fait partie de la plateforme IBM Concert. Cette solution aide les entreprises à relier les signaux opérationnels provenant des applications, de l’infrastructure, des opérations et des risques au sein d’une vision unifiée de la résilience. En combinant des analyses pilotées par l’IA, une évaluation continue de la posture de résilience et des workflows coordonnés, les équipes peuvent identifier plus tôt les failles de résilience, hiérarchiser les risques plus rapidement et renforcer la résilience opérationnelle dans les environnements hybrides.
Reliez et corrélez les signaux opérationnels provenant des applications, de l’infrastructure, des opérations et des risques au sein d’une vision unifiée de la résilience. En transformant des données fragmentées en un contexte opérationnel partagé, les équipes peuvent identifier les lacunes plus tôt, aligner leurs décisions plus rapidement et réduire la fragmentation opérationnelle.
Obtenez une vision claire des lacunes en matière de résilience à travers les applications et les environnements. En analysant continuellement les signaux, les équipes peuvent repérer les points de faiblesse dès leur apparition, comprendre où les risques se développent et concentrer leurs efforts avant que les problèmes ne s’aggravent.
Des workflows automatisés et des informations en temps réel aident les équipes à rétablir les services plus rapidement et à réduire les interruptions. En limitant les tâches manuelles, elles peuvent mieux coordonner les actions entre les différents domaines, réagir plus vite et améliorer la disponibilité ainsi que la capacité de reprise.
Passez d’une approche fondée sur des corrections réactives et des revues ponctuelles à des opérations de résilience continues. IBM Concert Resilience aide les équipes à suivre l’évolution de leur posture de résilience dans le temps, à appliquer des standards cohérents et à améliorer en continu leur niveau de préparation opérationnelle dans les environnements hybrides.
Mettez en place un cadre de résilience partagé entre les équipes de développement, SRE, opérations et sécurité. Grâce à une notation cohérente, un contexte partagé et des priorités alignées, les équipes peuvent renforcer la résilience de manière plus homogène tout en réduisant les silos et la complexité opérationnelle.
Des évaluations pilotées par l’IA et un contexte opérationnel partagé aident les entreprises à intégrer plus tôt la résilience, la sécurité et la gouvernance dans le cycle de vie, réduisant ainsi les risques opérationnels tout en améliorant la cohérence entre les équipes et les environnements.
Une notation continue, des recommandations exploitables et une visibilité transversale aident les équipes à simplifier la maintenance, à réduire la dette technique et à améliorer la stabilité opérationnelle à long terme, sans accroître la charge opérationnelle.
En reliant les signaux opérationnels et en coordonnant les workflows entre les différents domaines, les équipes peuvent réduire les temps d’arrêt, résoudre les problèmes plus rapidement et améliorer leur réactivité opérationnelle.
Une visibilité unifiée sur la résilience et un système de notation standardisé aident les entreprises à intégrer la résilience de manière cohérente à travers les applications, l’infrastructure et les environnements hybrides, sans ajouter de complexité inutile.
Corrélez les indicateurs, les signaux opérationnels et les informations de résilience provenant de différents outils au sein d’un contexte opérationnel partagé. Les équipes peuvent détecter les risques plus tôt, évaluer plus rapidement leur impact et coordonner les actions nécessaires avant que les perturbations n’affectent les utilisateurs.
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