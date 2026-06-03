IBM Concert Protect

Identifiez les vulnérabilités grâce à l’IA. Corrigez-les avec Concert Protect.

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Rendu 3D abstrait représentant une sphère bleue traversée par un disque ovale translucide incliné sur un fond clair.

Adoptez une vision globale du risque. Réinventez votre approche de la sécurité.

À mesure que les volumes d’exposition augmentent et que les workflows restent cloisonnés, les entreprises risquent de rester bloquées dans une logique réactive, mobilisant leurs ressources uniquement pour maintenir la stabilité des systèmes. IBM® Concert Protect aide les équipes à gérer cette complexité croissante grâce à des capacités de résolution pilotées par l’IA, en passant d’une gestion réactive des incidents à des opérations continues guidées par le risque. La solution rassemble les signaux provenant de l’ensemble de la pile technologique afin d’identifier ce qui est exposé et ce qui est réellement critique. Les équipes peuvent ainsi prioriser et déployer des actions correctives à grande échelle, avant que les problèmes n’atteignent les environnements de production.
Principales fonctionnalités

Corrigez les vulnérabilités dès l’écriture du code

Détectez les vulnérabilités, les secrets exposés et les risques liés aux dépendances directement dans le workflow des développeurs grâce à Secure Coder. Grâce à des informations en temps réel directement dans l’IDE et à des recommandations de correction guidées, les équipes peuvent résoudre les problèmes dès leur création, réduire les reprises et prévenir les risques en aval.

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Capture d’écran de la fonctionnalité de remédiation des expositions de Concert Protect

Priorisez les risques et accélérez la résolution

Unifiez les informations sur l’exposition aux risques à travers le code, l’infrastructure et l’environnement d’exécution afin d’identifier les risques ayant le plus fort impact métier. Concert corrèle les résultats issus de l’ensemble de votre patrimoine applicatif afin d’accélérer la priorisation et la remédiation continue. Les équipes peuvent ainsi réduire les risques dans le cadre de leurs workflows quotidiens de développement et d’exploitation.

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Capture d’écran de la fonctionnalité de priorisation des risques de Concert Protect

Automatisez l’application des correctifs à grande échelle

Orchestrez les workflows de remédiation des correctifs dans les environnements hybrides afin de réduire les fenêtres d’exposition et la charge opérationnelle. Accélérez les cycles de déploiement des correctifs grâce à des workflows automatisés en boucle fermée intégrés aux systèmes existants.

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Capture d’écran de la fonctionnalité de correction des vulnérabilités de Concert Protect

Maintenez une conformité continue

Surveillez en continu les applications au regard des politiques de l’entreprise et des exigences réglementaires afin de limiter les écarts de conformité et d’améliorer la préparation aux audits tout au long du cycle de vie logiciel. Automatisez les workflows de gouvernance entre les équipes de développement et des opérations.

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Capture d’écran de la page de gestion de la conformité des applications

Prévenez les interruptions liées aux certificats

Prévenez les interruptions de service et réduisez les risques opérationnels grâce à une visibilité centralisée sur les certificats SSL/TLS, à la surveillance des expirations et à des workflows automatisés de résolution.

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Interface du produit Concert for Z Certificate Management

Réduisez les risques liés à la chaîne d’approvisionnement logicielle

Identifiez les risques liés aux dépendances open source et à la chaîne d’approvisionnement logicielle plus tôt dans le cycle de développement grâce à une visibilité continue sur les composants tiers, les vulnérabilités et les risques liés aux licences.

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Capture d’écran du produit Concert Software Composition Analysis
Ressources

Des informations supplémentaires pour des décisions éclairées

Découvrez des démos, la documentation, des formations et des avis d’experts pour vous aider à vous familiariser avec IBM Concert, à l’évaluer et à en tirer davantage de valeur.
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Cinq pratiques éprouvées pour aligner développement, sécurité et opérations.
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Webinaire IDC et IBM
Prise de décision à l’échelle des machines : comment l’IA agentique fait évoluer l’observabilité.
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