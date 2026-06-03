À mesure que les volumes d’exposition augmentent et que les workflows restent cloisonnés, les entreprises risquent de rester bloquées dans une logique réactive, mobilisant leurs ressources uniquement pour maintenir la stabilité des systèmes. IBM® Concert Protect aide les équipes à gérer cette complexité croissante grâce à des capacités de résolution pilotées par l’IA, en passant d’une gestion réactive des incidents à des opérations continues guidées par le risque. La solution rassemble les signaux provenant de l’ensemble de la pile technologique afin d’identifier ce qui est exposé et ce qui est réellement critique. Les équipes peuvent ainsi prioriser et déployer des actions correctives à grande échelle, avant que les problèmes n’atteignent les environnements de production.