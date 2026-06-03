Identifiez les vulnérabilités grâce à l’IA. Corrigez-les avec Concert Protect.
À mesure que les volumes d’exposition augmentent et que les workflows restent cloisonnés, les entreprises risquent de rester bloquées dans une logique réactive, mobilisant leurs ressources uniquement pour maintenir la stabilité des systèmes. IBM® Concert Protect aide les équipes à gérer cette complexité croissante grâce à des capacités de résolution pilotées par l’IA, en passant d’une gestion réactive des incidents à des opérations continues guidées par le risque. La solution rassemble les signaux provenant de l’ensemble de la pile technologique afin d’identifier ce qui est exposé et ce qui est réellement critique. Les équipes peuvent ainsi prioriser et déployer des actions correctives à grande échelle, avant que les problèmes n’atteignent les environnements de production.
Corrigez les vulnérabilités dès l’écriture du code
Détectez les vulnérabilités, les secrets exposés et les risques liés aux dépendances directement dans le workflow des développeurs grâce à Secure Coder. Grâce à des informations en temps réel directement dans l’IDE et à des recommandations de correction guidées, les équipes peuvent résoudre les problèmes dès leur création, réduire les reprises et prévenir les risques en aval.
Priorisez les risques et accélérez la résolution
Unifiez les informations sur l’exposition aux risques à travers le code, l’infrastructure et l’environnement d’exécution afin d’identifier les risques ayant le plus fort impact métier. Concert corrèle les résultats issus de l’ensemble de votre patrimoine applicatif afin d’accélérer la priorisation et la remédiation continue. Les équipes peuvent ainsi réduire les risques dans le cadre de leurs workflows quotidiens de développement et d’exploitation.
Automatisez l’application des correctifs à grande échelle
Orchestrez les workflows de remédiation des correctifs dans les environnements hybrides afin de réduire les fenêtres d’exposition et la charge opérationnelle. Accélérez les cycles de déploiement des correctifs grâce à des workflows automatisés en boucle fermée intégrés aux systèmes existants.
Maintenez une conformité continue
Surveillez en continu les applications au regard des politiques de l’entreprise et des exigences réglementaires afin de limiter les écarts de conformité et d’améliorer la préparation aux audits tout au long du cycle de vie logiciel. Automatisez les workflows de gouvernance entre les équipes de développement et des opérations.
Prévenez les interruptions liées aux certificats
Prévenez les interruptions de service et réduisez les risques opérationnels grâce à une visibilité centralisée sur les certificats SSL/TLS, à la surveillance des expirations et à des workflows automatisés de résolution.
Réduisez les risques liés à la chaîne d’approvisionnement logicielle
Identifiez les risques liés aux dépendances open source et à la chaîne d’approvisionnement logicielle plus tôt dans le cycle de développement grâce à une visibilité continue sur les composants tiers, les vulnérabilités et les risques liés aux licences.
Découvrez des démos, la documentation, des formations et des avis d’experts pour vous aider à vous familiariser avec IBM Concert, à l’évaluer et à en tirer davantage de valeur.