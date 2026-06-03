La tarification de IBM Concert repose sur l’utilisation réelle. Vous pouvez ainsi ajouter ou supprimer des utilisateurs, ou encore étendre les cas d’utilisation déployés au sein de votre environnement, à votre propre rythme.

Les unités de ressources sont utilisées pour quantifier l’utilisation dynamique de votre organisation entre les populations de personnel et de consommateurs et les cas d’utilisation des produits.