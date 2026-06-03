Découvrez la tarification facturée uniquement selon votre utilisation réelle
La tarification de IBM Concert repose sur l’utilisation réelle. Vous pouvez ainsi ajouter ou supprimer des utilisateurs, ou encore étendre les cas d’utilisation déployés au sein de votre environnement, à votre propre rythme.
Les unités de ressources sont utilisées pour quantifier l’utilisation dynamique de votre organisation entre les populations de personnel et de consommateurs et les cas d’utilisation des produits.
Deutsche Telekom a réduit le temps de mise à jour des correctifs de 78 %, passant de 90 minutes à seulement 20 minutes par instance.
IBM Concert automatise la collecte et la corrélation des données de résilience, ce qui vous permet d’évaluer 62 % plus rapidement la posture de résilience à l’échelle de l’entreprise et par application.
IBM Concert accélère la réponse de sécurité et réduit de 90 % le temps d’atténuation des CVE. Atténuez les risques, maximisez la fiabilité.
L'organisation du développement logiciel IBM gagne du temps et améliore la CVE grâce à des analyses 25 % plus rapides et à une meilleure hiérarchisation.