IBM Concert Operate

Unifiez la gestion des opérations à l’échelle de l’entreprise connectée

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Rendu 3D d’un appareil électronique placé entre deux lentilles en verre

Des opérations unifiées. Une réponse plus rapide.

À mesure que les environnements informatiques des entreprises gagnent en complexité, les outils de surveillance cloisonnés créent des angles morts opérationnels et retardent la résolution des incidents. IBM Concert Operate, anciennement Cloud Pak for AIOps, fédère les outils d’observabilité existants au sein d’une plateforme unifiée. La solution fournit une visibilité de bout en bout, corrèle les alertes entre différents domaines et accélère la résolution collaborative des incidents dans les environnements complexes.

 Découvrez la position de IBM dans l’Omdia Universe : AIOps
Principales fonctionnalités

Grâce à l’observabilité de la pile complète, les dépendances, les topologies et les relations entre systèmes deviennent plus visibles, ce qui facilite l’évaluation des impacts et la prise de décisions opérationnelles plus éclairées.

Diagramme abstrait composé de trois lignes horizontales présentant des nœuds colorés sous forme de cercles, de losanges et de carrés, alignés sur un fond quadrillé clair.

Collectez et traitez les événements en temps réel à travers les applications, l’infrastructure et les réseaux.Grâce à la corrélation, au regroupement et à la déduplication des alertes, les équipes peuvent réduire le bruit opérationnel, faire ressortir les incidents réellement exploitables et se concentrer sur les problèmes les plus critiques.

Carré vert comportant une icône hexagonale en son centre, relié par plusieurs lignes à de petits nœuds circulaires et losangiques situés à droite.

Détectez, qualifiez et gérez les incidents avec une visibilité complète sur le contexte opérationnel.Les équipes peuvent ainsi corréler les signaux, identifier les causes probables et mesurer l’étendue de l’impact sur les services dépendants, ce qui contribue à accélérer la résolution des incidents.

Cercles colorés verts, bleus, bleu pétrole et gris dispersés le long de lignes guides horizontales sur un fond clair.

Automatisez les activités d’investigation itératives en exploitant les bases de connaissances pertinentes, notamment les données intégrées sur les incidents et les topologies. Étendez les investigations grâce à des agents tiers et à des capacités de diagnostic provenant des outils sous-jacents.

Carré bleu centré dans un cadran circulaire gradué, entouré d’arcs concentriques ponctués de marqueurs carrés orange sur un fond quadrillé.

Favorisez la collaboration entre les équipes ITOps, NetOps et SRE grâce à un contexte partagé, des informations en temps réel et des workflows intégrés. Une vue opérationnelle unique permet de réduire les silos et d’accélérer la coordination des actions de réponse et de résolution des incidents.

Carré vert comportant un hexagone et un cercle central, relié par des ramifications vertes et noires à différents nœuds situés à droite.
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