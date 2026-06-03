À mesure que les environnements informatiques des entreprises gagnent en complexité, les outils de surveillance cloisonnés créent des angles morts opérationnels et retardent la résolution des incidents. IBM Concert Operate, anciennement Cloud Pak for AIOps, fédère les outils d’observabilité existants au sein d’une plateforme unifiée. La solution fournit une visibilité de bout en bout, corrèle les alertes entre différents domaines et accélère la résolution collaborative des incidents dans les environnements complexes.