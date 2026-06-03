Observabilité de la pile complète pour détecter les problèmes plus rapidement et améliorer la fiabilité
IBM Concert Observe unifie l’observabilité des applications, de l’infrastructure et du réseau au sein d’une vue opérationnelle partagée. En corrélant les données de télémétrie et en cartographiant les dépendances à travers les environnements hybrides, la solution aide les équipes à identifier plus rapidement les incidents, à réduire la complexité opérationnelle et à maintenir des performances applicatives résilientes.
Cartographiez automatiquement les composants des applications en temps réel et suivez les requêtes à travers les microservices, les conteneurs et les environnements cloud. Grâce à une visibilité jusqu’au niveau du code, les équipes peuvent détecter les problèmes plus tôt, mesurer instantanément leur impact et contribuer à réduire les délais de résolution.
La supervision de bout en bout des performances des bases de données permet d’identifier les requêtes lentes, les goulets d’étranglement et les problèmes liés aux ressources. En établissant un lien clair entre l’activité des bases de données et les performances applicatives, les équipes peuvent diagnostiquer les problèmes plus rapidement et accélérer leur résolution.
Obtenez une visibilité complète sur les applications d’IA générative et les applications basées sur des LLM, y compris les prompts, les réponses, la latence et les dépendances. Cette vue contextualisée permet de détecter les anomalies, d’analyser le comportement des modèles et de garantir des performances IA fiables dans les environnements complexes.
Surveillez l’infrastructure à travers les hôtes, les conteneurs, Kubernetes et les environnements cloud. En corrélant métriques, journaux et traces, les équipes obtiennent une vision complète de l’état des systèmes, détectent les problèmes plus tôt et maintiennent les performances à grande échelle.
Transformez les données réseau brutes en informations exploitables en temps réel afin d’éviter des interruptions coûteuses. Une observabilité centrée sur les applications offre une visibilité complète sur les performances du réseau, permettant aux équipes de prioriser les services critiques et d’optimiser les résultats opérationnels.
Capturez les interactions réelles des utilisateurs sur les applications web et mobiles en collectant des métriques de performance et des données d’erreur. Ces informations permettent d’évaluer l’impact sur l’expérience client afin de prioriser les améliorations qui renforcent l’expérience numérique.
Simulez des interactions réelles entre les applications et les réseaux afin d’identifier les problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs. Des tests continus de disponibilité et de performance, du point de vue des applications comme du réseau, contribuent à garantir des expériences fiables de bout en bout dans l’ensemble des environnements.