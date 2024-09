Simplifiez et assurez la conformité continue aux normes de sécurité à mesure que les applications évoluent et s’étendent, en minimisant la consommation des ressources et en maximisant l’intégrité de la sécurité.

IBM Concert simplifie la mise en conformité continue des applications modernes en constante évolution. En utilisant la puissance de l’IA pour évaluer les éléments des applications et les comparer aux normes de sécurité courantes, Concert fournit des recommandations concrètes et hiérarchisées qui proposent aux propriétaires d’applications et aux développeurs la marche à suivre la plus efficace.