Gestion des opérations mainframe

La fonctionnalité Concert for IBM Z Operations Management simplifie les opérations mainframe en unifiant les workflows, en hiérarchisant les événements et en évaluant l’impact métier. Elle aide les équipes à prendre des décisions plus rapides et plus fiables grâce à l’agrégation, la mise en corrélation et la contextualisation des événements et des données, maximisant ainsi la résilience et réduisant les temps d’arrêt des applications au sein d’une solution unique et rationalisée.