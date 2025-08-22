Gestion des opérations mainframe

Simplifiez les opérations grâce à un workflow unifié
Les opérateurs mainframe sont confrontés à des défis croissants pour surveiller leurs environnements avant que ceux-ci n’impactent des applications critiques. L’un des principaux enjeux est la gestion du volume et de la complexité des opérations de données sur mainframe. La vitesse à laquelle les données doivent être analysées dépasse souvent les capacités humaines.En conséquence, la visibilité devient limitée et les lacunes contextuelles augmentent les risques opérationnels.
Les équipes sont submergées par des alertes provenant de plusieurs systèmes, ce qui rend difficile l’identification des éléments critiques et la prise de décision rapide.
Des outils fragmentés et une visibilité limitée retardent l’analyse des causes racines et compliquent la compréhension complète du contexte du problème.
Sans informations proactives ni procédures de résolution guidées, les risques passent souvent inaperçus jusqu’à ce qu’ils perturbent des services critiques.
La diminution de l’expertise mainframe et l’automatisation corrective limitée réduisent la confiance dans la capacité à résoudre efficacement les problèmes.
La fonctionnalité Concert for IBM Z Operations Management simplifie les opérations mainframe en unifiant les workflows, en hiérarchisant les événements et en évaluant l’impact métier. Elle aide les équipes à prendre des décisions plus rapides et plus fiables grâce à l’agrégation, la mise en corrélation et la contextualisation des événements et des données, maximisant ainsi la résilience et réduisant les temps d’arrêt des applications au sein d’une solution unique et rationalisée.
