Gestion des opérations mainframe

Simplifiez les opérations grâce à un workflow unifié  

Interface de gestion des opérations mainframe

Défis

Les opérateurs mainframe sont confrontés à des défis croissants pour surveiller leurs environnements avant que ceux-ci n’impactent des applications critiques. L’un des principaux enjeux est la gestion du volume et de la complexité des opérations de données sur mainframe. La vitesse à laquelle les données doivent être analysées dépasse souvent les capacités humaines.En conséquence, la visibilité devient limitée et les lacunes contextuelles augmentent les risques opérationnels.
Trop d’événements et d’alertes

Les équipes sont submergées par des alertes provenant de plusieurs systèmes, ce qui rend difficile l’identification des éléments critiques et la prise de décision rapide.
Visibilité fragmentée et manque de contexte

Des outils fragmentés et une visibilité limitée retardent l’analyse des causes racines et compliquent la compréhension complète du contexte du problème.
Atténuation des risques lente et réactive

Sans informations proactives ni procédures de résolution guidées, les risques passent souvent inaperçus jusqu’à ce qu’ils perturbent des services critiques.
Expertise mainframe en déclin

La diminution de l’expertise mainframe et l’automatisation corrective limitée réduisent la confiance dans la capacité à résoudre efficacement les problèmes.

Agréger, corréler et contextualiser les événements plus rapidement

La fonctionnalité Concert for IBM Z Operations Management simplifie les opérations mainframe en unifiant les workflows, en hiérarchisant les événements et en évaluant l’impact métier. Elle aide les équipes à prendre des décisions plus rapides et plus fiables grâce à l’agrégation, la mise en corrélation et la contextualisation des événements et des données, maximisant ainsi la résilience et réduisant les temps d’arrêt des applications au sein d’une solution unique et rationalisée.  

 

Deux techniciens travaillant dans un centre de données parmi des serveurs IBM Z

Avantages

Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment
Résolvez les problèmes et les avertissements regroupés, classés et hiérarchisés dans IBM Z pour plus de clarté et d’efficacité.
Identifier les événements corrélés
Comprenez tout l’impact des incidents grâce à des tableaux de bord intuitifs, des vues topologiques et une analyse d’impact en temps réel.
Suivre les conseils de résolution intégrés
Résolvez rapidement les problèmes grâce à la détection de la cause racine pilotée par l’IA et aux recommandations intégrées adaptées à votre environnement.
Éliminer les incertitudes
Obtenez une vue d'ensemble de la santé du système, identifiez instantanément les problèmes et prenez des mesures efficaces, le tout à partir d’une plateforme unique et centralisée.

Comment Concert for IBM relève le défi

Capacité de détection d’anomalies dans IBM Concert for IBM Z

Exploitez la puissance du machine learning pour établir des comportements de base et détecter les anomalies à un stade précoce, avant qu’elles ne se transforment en problèmes ayant un impact sur le service.  
Conseils d’experts pour IBM Concert for IBM Z

Obtenez des recommandations de correction précises grâce à l'IA générative et à l'expertise IBM Z intégrée, garantissant une résolution plus rapide des problèmes complexes.
Tableau de bord centralisé pour IBM Concert for IBM Z

Accédez à une vue d’ensemble unique qui consolide les KPI et les indicateurs provenant de plusieurs sources, pour une analyse approfondie.
Corrélation d’événements pour IBM Concert for Z

Réduisez le bruit et gagnez en clarté grâce à la corrélation d’événements pilotée par l’IA, qui regroupe et compresse les alertes en fonction du temps, de la topologie et de la reconnaissance des modèles.
Visionneuse de topologie pour IBM Concert for Z

Visualisez les relations entre les applications métier et l’infrastructure via une vue graphique interactive et en temps réel.
Console de commandes pour IBM Concert for Z

Agissez immédiatement grâce à une console de commande intégrée qui vous permet d’émettre des commandes directement à partir de l’interface utilisateur pour résoudre efficacement les problèmes identifiés.
