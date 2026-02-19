Business intelligence pour le gouvernement et le secteur public

Fournissez des analyses sécurisées et contrôlées à grande échelle avec IBM Cognos Analytics

Illustration isométrique de l'interface utilisateur d'IBM Cognos Analytics pour le secteur public et gouvernemental

Moderniser la création de rapports et l'analyse gouvernementaux

Les organismes gouvernementaux exigent transparence, conformité et efficacité. IBM Cognos Analytics unifie les données, automatise le reporting et fournit des informations sécurisées et contrôlées, que ce soit dans des environnements cloud, sur site ou hybrides, afin de soutenir les opérations essentielles.
Assurez la conformité et la gouvernance

Cognos Analytics centralise les données gouvernementales dans une vue unique et contrôlée, fournissant des rapports prêts à être audités avec une traçabilité complète et des contrôles d'accès sécurisés. Les organismes peuvent ainsi se conformer aux exigences réglementaires tout en protégeant les données sensibles dans n'importe quel environnement.
Accélérer la prise de décision

Les informations fournies par l'IA aident les dirigeants à identifier rapidement les tendances et les problèmes émergents. L'automatisation réduit les retards dans l'établissement des rapports, ce qui permet aux organismes de répondre plus rapidement aux besoins de la communauté et aux exigences opérationnelles.  
Déploiement flexible partout

Que ce soit sur le cloud, sur site ou en mode hybride, Cognos offre une gouvernance et des performances constantes. Les organismes peuvent évoluer à leur propre rythme sans ajouter de complexité ni compromettre la sécurité.
Réduisez les coûts opérationnels

La gouvernance centralisée et les flux de travail automatisés réduisent le travail manuel et les frais généraux informatiques, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les services essentiels et les priorités à plus forte valeur ajoutée.

Découvrez Cognos en action pour le secteur public

Découvrez comment Cognos révolutionne le reporting, la conformité et l'analyse pour les équipes du secteur public.

Scénarios d’utilisation

Jeune homme assis à une table, consultant des documents dans un bureau
Rationalisez les rapports prêts pour l’audit

Les organismes gouvernementaux doivent produire des rapports détaillés et précis à l'intention des organismes de réglementation. Cognos automatise la génération de rapports, assure la traçabilité des données et fournit des pistes d'audit, ce qui réduit les efforts manuels et facilite la mise en conformité pour toutes les équipes.
Un groupe d’entrepreneurs multiethniques discutant affaires dans un bureau
Optimisation de l’allocation des ressources

Cognos assiste les équipes financières et opérationnelles dans l'analyse des budgets, le suivi des indicateurs clés de performance et la prévision des tendances. Les informations fournies par Cognos permettent d'améliorer l'affectation des ressources et la prestation des services.
Gros plan sur les mains d’une personne utilisant une tablette numérique
Fournissez des données open source fiables

Cognos unifie les données provenant de plusieurs systèmes en une seule vue contrôlée, éliminant ainsi les silos et réduisant les doublons. Les organismes publient des tableaux de bord certifiés accessibles au public, permettant ainsi le libre accès aux données tout en protégeant les informations sensibles.
Femme âgée montrant du doigt des données analytiques affichées sur un grand écran lors d'une réunion
Prenez des décisions fondées sur les données plus rapidement

Dans les situations d'urgence, il est essentiel de disposer d'informations pertinentes en temps opportun. Cognos fournit des tableaux de bord et des alertes en temps réel pour aider les dirigeants à agir rapidement, à communiquer clairement et à coordonner efficacement les réponses.
