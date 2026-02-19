Fournissez des analyses sécurisées et contrôlées à grande échelle avec IBM Cognos Analytics
Les organismes gouvernementaux exigent transparence, conformité et efficacité. IBM Cognos Analytics unifie les données, automatise le reporting et fournit des informations sécurisées et contrôlées, que ce soit dans des environnements cloud, sur site ou hybrides, afin de soutenir les opérations essentielles.
Cognos Analytics centralise les données gouvernementales dans une vue unique et contrôlée, fournissant des rapports prêts à être audités avec une traçabilité complète et des contrôles d'accès sécurisés. Les organismes peuvent ainsi se conformer aux exigences réglementaires tout en protégeant les données sensibles dans n'importe quel environnement.
Les informations fournies par l'IA aident les dirigeants à identifier rapidement les tendances et les problèmes émergents. L'automatisation réduit les retards dans l'établissement des rapports, ce qui permet aux organismes de répondre plus rapidement aux besoins de la communauté et aux exigences opérationnelles.
Que ce soit sur le cloud, sur site ou en mode hybride, Cognos offre une gouvernance et des performances constantes. Les organismes peuvent évoluer à leur propre rythme sans ajouter de complexité ni compromettre la sécurité.
La gouvernance centralisée et les flux de travail automatisés réduisent le travail manuel et les frais généraux informatiques, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les services essentiels et les priorités à plus forte valeur ajoutée.
Ministère britannique de la Défense
IBM Cognos Analytics nous a permis de regrouper quatre plateformes existantes en une seule, ce qui a considérablement réduit le temps de travail des analystes et amélioré la collaboration. ”
IBM Enterprise Performance Management
IBM Cognos Analytics facilite la création de rapports exécutif pour les organisations mondiales classées au Fortune 500, en fournissant des informations fiables et opportunes. ”