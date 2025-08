Services financiers

Détectez rapidement les fraudes et gérez les risques opérationnels et de crédit grâce à des informations prédictives. Analysez les tendances en matière de sinistres, les cotes de crédit et les anomalies à l’aide de l’IA intégrée, contribuant ainsi à réduire les pertes et à renforcer la confiance dans les décisions relatives aux prêts, aux sinistres et à la souscription.