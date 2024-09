Si vous avez pour objectif de prendre des décisions en vous basant sur les données, Cognos Analytics fournit l’automatisation basée sur l’IA et l’analyse des données auxquelles vous pouvez vous fiez.

Grâce à Cognos Analytics, votre équipe métier peut se transformer en utilisateurs chevronnés pour permettre à vos analystes de données de se concentrer sur la recherche de connaissances profondes afin de stimuler vos résultats. Migrez vers le BI nouvelle génération avec des fonctionnalités d’IA, qui vous fournissent une image complète, fiable et précise de votre entreprise, mais aussi des prévisions de votre situation dans le futur, avec des résultats prévisionnels et leurs explications.



Consultez les toute nouvelles fonctionnalités de Cognos Analytics 12.0. Découvrez une IA améliorée, des performances et une production de rapports plus rapides, une meilleure expérience utilisateur et bien plus encore dans cette toute dernière version.