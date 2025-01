Conçu pour un reporting rapide et au pixel près, IBM Cognos Analytics vous permet de personnaliser les mises en page et les requêtes pour créer un contenu professionnel et des applications analytiques dans le format de votre choix. Bénéficiez de capacités de distribution et de planification numériques évolutives, ainsi que d’un accès à des informations analytiques précieuses sans frais supplémentaires.