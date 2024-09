COBOL pour AIX® est conçu pour tirer parti des avancées matérielles et de la technologie d’optimisation pour IBM® Power Systems. Il offre des performances, une fiabilité et une efficacité énergétique supérieures. Un optimiseur backend améliore les performances de COBOL pour les applications AIX, et ce composant est commun aux compilateurs IBM XL tels que XL C, XL C/C++ et XL Fortran.