Avec le Paiement à la carte avec engagement d'utilisation IBM Cloud®, économisez jusqu'à 17 % en fonction de votre engagement d'utilisation, tout en accédant à l'ensemble du catalogue IBM Cloud
Ce qui est inclus Remises à l'échelle de la plateforme


Avec ce modèle de facturation, vous vous engagez à dépenser un certain montant sur IBM cloud et vous bénéficiez de remises sur l'ensemble de la plateforme.

 Facturation de la consommation

Vous êtes facturé au niveau du service pour ce que vous consommez chaque mois. Votre facture mensuelle reflétera vos tableaux d'utilisation mensuels, y compris les remises éventuelles convenues avec IBM.

 Pas de surcoûts

Besoin de consommer plus que votre engagement ? Il n'y a pas de pénalités pour les frais d'utilisation excédentaire ! Vous continuerez à bénéficier des mêmes remises que celles convenues avec IBM.
Le modèle de facturation Paiement à la carte avec engagement d'utilisation IBM Cloud® est similaire au modèle de facturation des comptes d'abonnement, mais avec quelques avantages supplémentaires. Avec ce modèle de facturation, vous vous engagez à dépenser un certain montant sur IBM Cloud et vous bénéficiez de remises sur l'ensemble de la plateforme. Vous êtes facturé mensuellement sur la base de votre consommation et vous continuez à bénéficier d'une remise, même après avoir atteint le montant que vous vous êtes engagé à payer.
Quelle option vous convient le mieux ?

Avantage offert

Compte Paiement à la carte

Modèle de facturation Paiement à la carte avec engagement d'utilisation

Accès au catalogue complet d'IBM Cloud

Adapté aux cas d'utilisation en production

Remise pour le marché intermédiaire ou l'entreprise

Factures mensuelles basées sur la consommation

Pas de surcoûts. Continuer à bénéficier de remises pour les consommations supérieures au niveau d'engagement validé.

Foire aux questions

Obtenez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce produit.

Le modèle Paiement à la carte avec engagement d'utilisation est similaire au modèle d'abonnement. Contrairement à un abonnement, lorsque vous avez un engagement, vous vous engagez à dépenser un certain montant et vous bénéficiez de remises sur l'ensemble de la plateforme, même après la fin de votre engagement. Tout dépassement sur le compte continue de bénéficier d'une remise.

Contactez les ventes IBM Cloud pour vous inscrire au Paiement à la carte avec engagement d'utilisation IBM Cloud. Après avoir consulté un représentant commercial, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les détails de votre devis d'engagement et des informations sur les conditions générales d'IBM cloud.

Pour afficher vos engagements existants, dans la console IBM Cloud®, allez dans Gérer > Facturation et utilisation et sélectionnez Engagements et abonnements. Cliquez sur les onglets pour voir le crédit restant dans vos engagements actifs et les engagements à venir qui ne sont pas encore valides. Un engagement est expiré si sa durée expire ou si tout son crédit a été dépensé.

