Le modèle de facturation Paiement à la carte avec engagement d'utilisation IBM Cloud® est similaire au modèle de facturation des comptes d'abonnement, mais avec quelques avantages supplémentaires. Avec ce modèle de facturation, vous vous engagez à dépenser un certain montant sur IBM Cloud et vous bénéficiez de remises sur l'ensemble de la plateforme. Vous êtes facturé mensuellement sur la base de votre consommation et vous continuez à bénéficier d'une remise, même après avoir atteint le montant que vous vous êtes engagé à payer.