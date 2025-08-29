Avec ce modèle de facturation, vous vous engagez à dépenser un certain montant sur IBM cloud et vous bénéficiez de remises sur l'ensemble de la plateforme.
Vous êtes facturé au niveau du service pour ce que vous consommez chaque mois. Votre facture mensuelle reflétera vos tableaux d'utilisation mensuels, y compris les remises éventuelles convenues avec IBM.
Besoin de consommer plus que votre engagement ? Il n'y a pas de pénalités pour les frais d'utilisation excédentaire ! Vous continuerez à bénéficier des mêmes remises que celles convenues avec IBM.
Avantage offert
Compte Paiement à la carte
Modèle de facturation Paiement à la carte avec engagement d'utilisation
Accès au catalogue complet d'IBM Cloud
Adapté aux cas d'utilisation en production
Remise pour le marché intermédiaire ou l'entreprise
Factures mensuelles basées sur la consommation
Pas de surcoûts. Continuer à bénéficier de remises pour les consommations supérieures au niveau d'engagement validé.
Le modèle Paiement à la carte avec engagement d'utilisation est similaire au modèle d'abonnement. Contrairement à un abonnement, lorsque vous avez un engagement, vous vous engagez à dépenser un certain montant et vous bénéficiez de remises sur l'ensemble de la plateforme, même après la fin de votre engagement. Tout dépassement sur le compte continue de bénéficier d'une remise.
Contactez les ventes IBM Cloud pour vous inscrire au Paiement à la carte avec engagement d'utilisation IBM Cloud. Après avoir consulté un représentant commercial, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les détails de votre devis d'engagement et des informations sur les conditions générales d'IBM cloud.
Pour afficher vos engagements existants, dans la console IBM Cloud®, allez dans Gérer > Facturation et utilisation et sélectionnez Engagements et abonnements. Cliquez sur les onglets pour voir le crédit restant dans vos engagements actifs et les engagements à venir qui ne sont pas encore valides. Un engagement est expiré si sa durée expire ou si tout son crédit a été dépensé.