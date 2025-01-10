Profitez d’une expérience d’intégration simplifiée, en libre-service et accélérée en rejoignant IBM Cloud et dynamisez vos ventes.

Regroupant un large éventail de logiciels et de services en évolution constante, notre catalogue sert de canal de vente numérique pour vous permettre de livrer et de revendre des produits aux clients IBM Cloud du monde entier. Du point de vue du client, l’accès aux logiciels et services partenaires du catalogue offre une approche simplifiée de l’achat et du déploiement, ainsi qu’une intégration fluide des comptes et une simplicité de facturation unique.

