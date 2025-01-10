Vendre sur IBM Cloud

Élargissez votre marché. Commencez à vendre vos produits sur le catalogue IBM Cloud réputé dans le monde entier.
Accédez au marché avec IBM Cloud

Profitez d’une expérience d’intégration simplifiée, en libre-service et accélérée en rejoignant IBM Cloud et dynamisez vos ventes.

Regroupant un large éventail de logiciels et de services en évolution constante, notre catalogue sert de canal de vente numérique pour vous permettre de livrer et de revendre des produits aux clients IBM Cloud du monde entier. Du point de vue du client, l’accès aux logiciels et services partenaires du catalogue offre une approche simplifiée de l’achat et du déploiement, ainsi qu’une intégration fluide des comptes et une simplicité de facturation unique. 

 
Une place de marché qui travaille pour vous Vendez sur IBM Cloud et :
Développez votre clientèle dans le monde entier

Élargissez votre marché à des milliers d’entreprises clientes IBM qui utilisent le catalogue IBM Cloud.
Accélérez votre délai de mise sur le marché

Intégrez votre produit en quelques jours grâce à notre interface intuitive en libre-service.
Bénéficiez d’une aide à l’intégration dédiée

Profitez de l’assistance pratique d’experts en intégration prêts à répondre à vos questions.
Transformez votre entreprise

Tirez parti de notre riche catalogue de produits pour vous aider à développer et à renforcer vos solutions.
Ouvrez de nouvelles voies

L’écosystème dynamique de partenaires IBM offre de vastes opportunités pour vous aider à développer votre entreprise.
Gagnez des récompenses

Profitez des crédits cloud pour accélérer la transformation de votre entreprise.

Pourquoi vendre sur IBM Cloud ? +600k utilisateurs mensuels actifs 95 % des entreprises citées au classement Fortune 500 sécurisées par IBM Cloud 60 centres de données dans le monde entier Le Top 10 des plus grandes banques font confiance à IBM Cloud 47 des entreprises du Fortune 50 opèrent sur IBM Cloud 83 % des entreprises de télécommunications mondiales sont clientes d’IBM 20 % de taux de croissance mensuel de ventes des services IBM réalisées par les ISV SaaS récents sur IBM Cloud Plus de 100 partenaires de l’écosystème rejoignent IBM Cloud for Financial Services

Rapide. Simple. Libre-service. Vendre sur IBM Cloud ​ L’intégration à IBM Cloud se déroule en quatre étapes : l’enregistrement de votre produit, la définition de votre entrée catalogue et autres détails, l’intégration de votre produit et sa publication dans le catalogue IBM Cloud.
Étapes suivantes

Prêt à conquérir de nouveaux marché ? Commencez dès aujourd’hui à vendre vos produits sur le Catalogue IBM Cloud ! Nous sommes impatients de vous accueillir.

