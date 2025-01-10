Profitez d’une expérience d’intégration simplifiée, en libre-service et accélérée en rejoignant IBM Cloud et dynamisez vos ventes.
Regroupant un large éventail de logiciels et de services en évolution constante, notre catalogue sert de canal de vente numérique pour vous permettre de livrer et de revendre des produits aux clients IBM Cloud du monde entier. Du point de vue du client, l’accès aux logiciels et services partenaires du catalogue offre une approche simplifiée de l’achat et du déploiement, ainsi qu’une intégration fluide des comptes et une simplicité de facturation unique.
Élargissez votre marché à des milliers d’entreprises clientes IBM qui utilisent le catalogue IBM Cloud.
Intégrez votre produit en quelques jours grâce à notre interface intuitive en libre-service.
Profitez de l’assistance pratique d’experts en intégration prêts à répondre à vos questions.
Tirez parti de notre riche catalogue de produits pour vous aider à développer et à renforcer vos solutions.
L’écosystème dynamique de partenaires IBM offre de vastes opportunités pour vous aider à développer votre entreprise.
Profitez des crédits cloud pour accélérer la transformation de votre entreprise.
Robert Green de Dizzion explique comment son partenariat avec IBM a aidé son entreprise à attirer des clients.
En utilisant IBM Power Systems et SAP Hana, Bosch a amélioré ses performances et atteint un niveau de flexibilité impressionnant.
Sysdig et JFrog s’associent à IBM pour aider les entreprises du monde entier à passer des applications monolithiques au cloud natif.
Prêt à conquérir de nouveaux marché ? Commencez dès aujourd’hui à vendre vos produits sur le Catalogue IBM Cloud ! Nous sommes impatients de vous accueillir.