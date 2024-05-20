Pour commencer à créer sur IBM Cloud, vous devez d’abord créer un compte en utilisant une adresse e-mail (l’adresse e-mail ne doit pas être associée à un compte existant).

Il vous sera demandé de communiquer en amont vos informations de paiement. Toutefois, aucun montant ne sera débité à l’exception de tout service facturable. Une retenue nominale sera placée sur votre carte afin de confirmer son authenticité.

Une fois vos informations de paiement saisies, un message de confirmation s’affichera à l’écran avec le montant de cette retenue. Ce dernier est déterminé par le commerçant, mais est généralement de l’ordre de 1,00 USD.

Ces informations nous permettent de vous offrir une expérience de paiement à la carte optimale, le cas échéant.