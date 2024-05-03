Créez des applications de commerce électronique et d’autres applications transactionnelles avec une couche de base de données hautement disponible, résiliente et rapide comme l’éclair.
Stockez et analysez des données en temps réel provenant simultanément de milliers d’appareils connectés à Internet dans le monde entier.
Laissez-nous nous occuper des correctifs de sécurité, des mises à niveau de version et de l’évolutivité. Concentrez-vous sur vos utilisateurs et sur la croissance de votre entreprise.
Profitez du plan Lite d’IBM Cloudant sans aucune configuration requise. Comprend 1 Go de stockage par mois.
Accédez à plus de 40 services pour toujours gratuits sans date d’expiration. Lancez-vous avec un crédit de 200 USD à utiliser pour n’importe quel service d’IBM Cloud.
Appliquez le code promotionnel CLOUDANTFREE600 pour obtenir 600 USD de réduction sur IBM Cloudant. (L’offre expire le 30 juin 2023.)
Vous ne payez que ce que vous utilisez au-delà du niveau gratuit. Sans engagement. Sans contrat.
Créez avec le niveau « Toujours gratuit » d’IBM Cloud, qui comprend IBM Cloudant et plus de 40 services pour toujours gratuits.