Ce que vous pouvez faire
Déployez votre application à l’échelle de l’entreprise Commencez gratuitement avec IBM Cloudant, une base de données distribuée et entièrement gérée reposant sur la base de données à code source ouvert Apache CouchDB. Cloudant est optimisé pour les charges de travail lourdes et les applications Web et mobiles à croissance rapide. Profitez de votre base de données IBM Cloudant gratuite dès maintenant
Web et mobile

Créez des applications de commerce électronique et d’autres applications transactionnelles avec une couche de base de données hautement disponible, résiliente et rapide comme l’éclair.
Internet des objets

Stockez et analysez des données en temps réel provenant simultanément de milliers d’appareils connectés à Internet dans le monde entier.
Sans serveur

Laissez-nous nous occuper des correctifs de sécurité, des mises à niveau de version et de l’évolutivité. Concentrez-vous sur vos utilisateurs et sur la croissance de votre entreprise.
Fonctionnement
Profitez du plan Lite d’IBM Cloudant sans aucune configuration requise. Comprend 1 Go de stockage par mois.

 Plus de 40 Des services qui resteront pour toujours gratuits

Accédez à plus de 40 services pour toujours gratuits sans date d’expiration. Lancez-vous avec un crédit de 200 USD à utiliser pour n’importe quel service d’IBM Cloud.

 600 USD Crédit gratuit pour IBM Cloudant

Appliquez le code promotionnel CLOUDANTFREE600 pour obtenir 600 USD de réduction sur IBM Cloudant. (L’offre expire le 30 juin 2023.)

 0 USD Des mises à niveau selon vos conditions

Vous ne payez que ce que vous utilisez au-delà du niveau gratuit. Sans engagement. Sans contrat.
Avis des clients
Étapes suivantes

 Profitez de votre DBaaS NoSQL gratuite