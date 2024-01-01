La SEC (Security and Exchange Commission) des États-Unis est un organisme fédéral qui surveille les institutions financières, fait appliquer des lois fédérales sur les valeurs mobilières et régule les marchés financiers afin d'empêcher toute manipulation.

La SEC a formulé la règle 17a-4 comme un ensemble d'exigences qui s'appliquent à la tenue des registres dans le secteur des services financiers. Le paragraphe (f) de la règle s'intéresse au stockage numérique et électronique, en décrivant les exigences concernant la conservation de données, l'indexation et l'accessibilité des enregistrements électroniques financiers afin de garantir que, si nécessaire, ces enregistrements puissent être audités ou cités.

Les courtiers et autres acteurs du secteur des services financiers qui conservent des enregistrements financiers sur des supports de stockage électroniques doivent se conformer à la règle 17a-4(f) de la SEC.



Rapports et autres documents

Consultez le rapport d'évaluation de la règle 17a-4(f) de la SEC, rédigé par Cohasset Associates