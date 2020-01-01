La loi sud-africaine sur la protection des informations personnelles (POPIA) est la loi nationale sur la protection de la vie privée des consommateurs d’Afrique du Sud. Le 1er juillet 2020, la plupart des dispositions qui créent des obligations pour les entreprises sont entrées en vigueur. Un an plus tard, le 30 juin 2021, d’autres dispositions ont été décrétées, telles que des amendements à la loi sur la promotion de l’accès à l’information (PAIA) de 2020.
La loi POPIA est similaire au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE et régit la manière dont les entreprises (contrôleurs et sous-traitants) collectent, utilisent et traitent les informations personnelles (PI). La loi POPIA s’applique au traitement des informations personnelles lorsque :
Pour plus d’informations sur POPIA, cliquez ici.
IBM a mis en place un processus d’examen de tous ses produits, ses offres et ses services au regard des exigences POPIA. Nous pensons que nos mesures techniques et organisationnelles standard (IBM DPA), associées au DPA d’IBM, sont appropriées et proportionnées pour aider les clients à se conformer à la norme POPIA.
Les exigences de la loi POPIA ont été intégrées à l’addendum sur la confidentialité des données d’IBM. Pour consulter les lois ou les juridictions prises en compte dans l’addendum sur la protection des données (DPA) d’IBM, notamment les sections applicables à la POPIA, accédez à Lois de protection des données (DPL) dans IBM. La rubrique DPA d’IBM est disponible sur le site des Conditions d’utilisation d’IBM.
Pour plus d’informations sur les politiques de confidentialité des données d’IBM, accédez à l’IBM Trust Center. Si vous avez d’autres questions sur la politique d’IBM en matière de respect de la vie privée concernant nos offres externes, contactez le service d’assistance du bureau en charge de la protection de la vie privée d’IBM.
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.