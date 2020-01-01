La loi sud-africaine sur la protection des informations personnelles (POPIA) est la loi nationale sur la protection de la vie privée des consommateurs d’Afrique du Sud. Le 1er juillet 2020, la plupart des dispositions qui créent des obligations pour les entreprises sont entrées en vigueur. Un an plus tard, le 30 juin 2021, d’autres dispositions ont été décrétées, telles que des amendements à la loi sur la promotion de l’accès à l’information (PAIA) de 2020.

La loi POPIA est similaire au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE et régit la manière dont les entreprises (contrôleurs et sous-traitants) collectent, utilisent et traitent les informations personnelles (PI). La loi POPIA s’applique au traitement des informations personnelles lorsque :

le Contrôleur ou le sous-traitant réside en Afrique du Sud, ou

Les informations personnelles sont traitées en Afrique du Sud

