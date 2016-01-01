La directive SRI, plus connue sous le nom de Directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, a été adoptée par le Parlement européen en 2016 pour renforcer le niveau de cybersécurité dans l'Union européenne. La directive SRI se concentre sur les capacités de sécurité des nations individuelles, de la collaboration transfrontalière et des secteurs essentiels, tels que l'énergie, la finance, les infrastructures numériques et la santé.

Depuis l'entrée en vigueur de la directive SRI, chaque État membre de l'UE a adopté ses principes dans sa propre législation nationale : pour les industries réglementées, le respect de la directive est désormais exigé par la loi.