IBM a mis en place un processus d’examen de tous ses produits, ses offres et ses services au regard des exigences LGPD. IBM pense que ses mesures techniques et organisationnelles standard sont appropriées et proportionnées pour gérer les risques liés à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, comme l’exige le LGPD.

Pour consulter les lois ou juridictions auxquelles s’applique l’addendum sur la protection des données d’IBM, accédez à Lois de protection des données (DPL) dans IBM. La rubrique DPA d’IBM est disponible sur le site des Conditions d’utilisation d’IBM.

Pour plus d’informations sur les politiques de confidentialité des données d’IBM, accédez à l’IBM Trust Center. Si vous avez d’autres questions concernant la politique de confidentialité d’IBM pour les offres externes, vous pouvez contacter le service d’assistance d’IBM .