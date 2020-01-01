La Loi générale sur la protection des données du Brésil (Lei Geral de Proteção de Dados LGPD) est entrée en vigueur le 18 septembre 2020. Le LGPD s’inspire étroitement du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et, comme ce dernier, régit la manière dont les particuliers et les entreprises collectent, utilisent et traitent les données à caractère personnel.
La LGPD s’applique au traitement des données personnelles par un individu ou une entreprise si :
IBM a mis en place un processus d’examen de tous ses produits, ses offres et ses services au regard des exigences LGPD. IBM pense que ses mesures techniques et organisationnelles standard sont appropriées et proportionnées pour gérer les risques liés à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, comme l’exige le LGPD.
Pour consulter les lois ou juridictions auxquelles s’applique l’addendum sur la protection des données d’IBM, accédez à Lois de protection des données (DPL) dans IBM. La rubrique DPA d’IBM est disponible sur le site des Conditions d’utilisation d’IBM.
Pour plus d’informations sur les politiques de confidentialité des données d’IBM, accédez à l’IBM Trust Center. Si vous avez d’autres questions concernant la politique de confidentialité d’IBM pour les offres externes, vous pouvez contacter le service d’assistance d’IBM .
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.