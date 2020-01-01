Conformité à IBM Cloud : LGPD (Brésil)

Illustration montrant deux personnes debout sur des plateformes, une personne regarde une carte et l’autre personne un bouclier de sécurité
Qu’est-ce que le LGPD ?

La Loi générale sur la protection des données du Brésil (Lei Geral de Proteção de Dados LGPD) est entrée en vigueur le 18 septembre 2020. Le LGPD s’inspire étroitement du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et, comme ce dernier, régit la manière dont les particuliers et les entreprises collectent, utilisent et traitent les données à caractère personnel.

La LGPD s’applique au traitement des données personnelles par un individu ou une entreprise si :

  • Le traitement est effectué au Brésil, ou
  • La finalité du traitement est de (i) offrir ou fournir des biens ou des services à des personnes situées au Brésil, ou (ii) traiter les données personnelles des personnes situées au Brésil
  • Les données personnelles sont collectées au Brésil
Position d'IBM

IBM a mis en place un processus d’examen de tous ses produits, ses offres et ses services au regard des exigences LGPD. IBM pense que ses mesures techniques et organisationnelles standard sont appropriées et proportionnées pour gérer les risques liés à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, comme l’exige le LGPD. 

Pour consulter les lois ou juridictions auxquelles s’applique l’addendum sur la protection des données d’IBM, accédez à Lois de protection des données (DPL) dans IBM. La rubrique DPA d’IBM est disponible sur le site des Conditions d’utilisation d’IBM

Pour plus d’informations sur les politiques de confidentialité des données d’IBM, accédez à l’IBM Trust Center.  Si vous avez d’autres questions concernant la politique de confidentialité d’IBM pour les offres externes, vous pouvez contacter le service d’assistance d’IBM .
