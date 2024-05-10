Conformité IBM Cloud® : ISO 9001

La famille de normes ISO 9000 a été créée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour aider les organisations à développer et à maintenir des systèmes de gestion de la qualité efficaces. Un système de gestion de la qualité (QMS) est une collection formalisée de pratiques métier relatives à la livraison et à la préservation de l'intégrité des produits et de la satisfaction du client.

La norme ISO 9001:2015 définit les exigences des systèmes de gestion de la qualité et spécifie les critères d'évaluation d'un QMS. La norme ISO 9001 est la seule de la famille ISO 9000 à offrir une certification formelle.



Rapports et autre documentation