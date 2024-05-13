Conformité IBM cloud® : ISO 27701

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme indépendant et non gouvernemental qui publie des normes dans des domaines techniques et non techniques.La série de normes ISO/IEC 27000 est publiée conjointement par ISO et l'International ElectroTechnical Commission (IEC) et est un ensemble de normes de sécurité des informations qui forment un cadre de gestion de la sécurité des informations.

ISO/IEC 27701:2019 est un cadre de création et de gestion des systèmes de gestion des informations personnelles (PIMS), y compris le traitement des informations personnelles identifiables (PII). La norme s’appuie sur les exigences de l’ISO/IEC 27001 et de l’ISO/IEC 27002 et les étend, avec des contrôles et des lignes directrices supplémentaires pour la protection de la confidentialité des données.

Rapports et autres documents

