Conformité IBM cloud® : ISO 27701

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme indépendant et non gouvernemental qui publie des normes dans des domaines techniques et non techniques.La série de normes ISO/IEC 27000 est publiée conjointement par ISO et l'International ElectroTechnical Commission (IEC) et est un ensemble de normes de sécurité des informations qui forment un cadre de gestion de la sécurité des informations.
ISO/IEC 27701:2019 est un cadre de création et de gestion des systèmes de gestion des informations personnelles (PIMS), y compris le traitement des informations personnelles identifiables (PII). La norme s’appuie sur les exigences de l’ISO/IEC 27001 et de l’ISO/IEC 27002 et les étend, avec des contrôles et des lignes directrices supplémentaires pour la protection de la confidentialité des données.
ISO 27701 - IBM Enterprise & Technology Security (PaaS et SaaS)
La certification ISO 27701 d'IBM illustre notre engagement continu en matière de confidentialité, de sécurité et de conformité, aidant les organisations à adhérer à la protection des données en vigueur, ainsi qu'aux réglementations et lois PII.
Les certificats IBM ISO 27701 sont publiés et disponibles au grand public.Les descriptions de service IBM (SD) indiquent si une offre donnée conserve la certification ISO 27701.Les services répertoriés ci-dessous sont certifiés ISO 27701. Les certificats ISO sont émis au moins une fois par an.
La portée du certificat IBM Enterprise & Technology Security PaaS et SaaS ISO 27701 inclut :
ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - Liste des produits certifiés IBM Enterprise & Technology Security (PaaS et SaaS)
