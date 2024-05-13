Conformité IBM Cloud : ISO 22301

La norme ISO 22301 est un ensemble d'exigences créé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour l'implémentation, la gestion et l'amélioration d'un système de continuité des opérations (BCMS). Ces politiques et procédures aident les organisations à se préparer et à répondre à des menaces telles que les catastrophes naturelles et les violations de données.

Cette norme aide les organisations à évaluer leur capacité à satisfaire leurs besoins métier critiques et à respecter leurs obligations, même dans des circonstances extraordinaires et déstabilisantes.

Pour qu'une organisation obtienne la certification ISO 22301, un tiers doit confirmer que le BCMS de cette entreprise répond aux exigences de la norme ISO 22301 ou les surpasse.

Rapports et autre documentation