Conformité IBM Cloud® : ISO 20243

La norme ISO/IEC 20243-1:2018 est un ensemble de directives, d'exigences et de recommandations visant à garantir l'intégrité des produits matériels et logiciels et à les protéger contre le risque de menaces malveillantes et de contrefaçon.

Bien que décernée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), cette norme a été créée par l'Open Group en tant que norme de fournisseur de technologie de confiance ouverte, ou O-TTPS (Open Trusted Technology Provider Standard).

La norme ISO 20243 prescrit les pratiques de sécurité recommandées à chaque phase du cycle de vie d'un produit : conception, sourçage, fabrication, exécution, distribution, soutien et élimination. Un produit qui a obtenu la certification O-TTPS a démontré une conformité stricte avec toutes les directives de sécurité de la norme ISO 20243.

Rapports et autres documents

ISO 20243 – Certifications d'auto-évaluation IBM - Open Trusted Technology Provider™ Standard (O-TTPS)