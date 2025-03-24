Qu’est-ce que la norme ISO 27001 ?

L’ITSM consiste à fournir des services informatiques qui permettent à une organisation de répondre aux besoins de ses utilisateurs (employés et clients) et d’atteindre ses objectifs métier. La norme ISO 20000 définit les exigences, les bonnes pratiques, les points de référence et les conseils pour la planification, la conception, l’implantation, la maintenance et l’amélioration continue d’un système de gestion des services (« Service Management System » ou SMS).

Publiée pour la première fois en 2004, la norme ISO 20000 a été révisée en 2011 puis en 2018. La dernière révision est la plus récente et est appelée ISO 20000:2018.

La norme ISO 20000 a gagné en popularité ces dernières années parmi les fournisseurs de services informatiques et les organisations de tous les secteurs qui s’efforcent d’améliorer continuellement les performances globales de l’ITSM, de réduire les risques et de faire évoluer la qualité du service en intégrant une efficacité et une productivité accrues dans leurs processus de gestion des services.