IBM Cloud for Financial Services est un cloud unique en son genre conçu pour aider les institutions financières à se moderniser plus rapidement en atténuant les risques et en accélérant l'adoption du cloud, même pour les charges de travail les plus sensibles. Grâce à la sécurité et aux contrôles intégrés à la plateforme, et pas uniquement proposés sous forme d'outils ou de fonctionnalités personnalisées, les institutions financières peuvent automatiser leurs mesures de sécurité et de conformité, ce qui leur permet, ainsi qu'à leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement numérique, de simplifier la gestion des risques, de démontrer leur conformité réglementaire et d'accélérer l'innovation.



IBM Cloud for Financial Services s'appuie sur IBM Cloud Framework for Financial Services, qui fournit un ensemble commun de contrôles automatisés et préconfigurés appliqués aux services IBM Cloud, aux applications tierces et aux charges de travail des institutions financières. Créés en collaboration avec des spécialistes éminents des institutions financières, ces contrôles sont conçus pour s'aligner sur les normes du secteur et les organismes de réglementation mondiaux. Le cadre est fréquemment validé sur les conseils de l’IBM Financial Services Cloud Council et les avis de Promontory Financial Group®, une société IBM et un leader mondial du conseil en conformité réglementaire.