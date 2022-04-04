L'Union européenne réglemente l'utilisation et le transfert des données personnelles appartenant à tous les citoyens de l'UE. Pour aider les organisations à rester en conformité avec la loi de l'UE, la Commission européenne (CE) a créé un ensemble de clauses contractuelles types (CCT) qui sont pré-approuvées par la CE.

Ces clauses contractuelles types contraignent les entreprises non européennes à se conformer aux lois et pratiques prescrites par l’UE. Leur utilisation dans un contrat garantit à toute organisation signant un contrat avec une société non européenne que les données personnelles seront traitées conformément à la loi de l’UE.

En 2021, la CE a publié un nouvel ensemble de CCT, correspondant à une mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.