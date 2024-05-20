Conformité IBM Cloud® : DoD DISA

L'Agence des systèmes d'information de la défense (DISA) est une agence du ministère américain de la défense (DoD). Elle est responsable de l'élaboration et de la mise à jour du Cloud Computing Security Requirements Guide (CC-SRG) du DoD.
Le CC-SRG définit les exigences de sécurité normalisées pour les services cloud qui hébergent des informations, des systèmes et des applications DoD, et confère au DoD un cadre d'évaluation de la sécurité d'une offre de services cloud.
La conformité avec le SRG est requise pour tout fournisseur de services cloud qui hébergera des informations du DoD.
IBM Cloud for Government (IC4G) est agréé DoD DISA Impact Level-2 et prend en charge les principales normes et réglementations du gouvernement américain.
Les descriptions de service IBM (SD) indiquent si une offre donnée détient l'état de conformité DoD DISA Impact Level 2.Les services ci-dessous sont évalués chaque année.
