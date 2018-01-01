La loi CCPA (California Consumer Privacy Act) de 2018 donne aux consommateurs californiens plus de contrôle sur les informations personnelles que les entreprises collectent à leur sujet, tandis que les règlements de la CCPA fournissent des conseils sur la manière d’appliquer la loi.

La loi CPRA (California Privacy Rights Act) modifie et étend la loi CCPA, promulguée le 28 juin 2018 pour protéger la vie privée des consommateurs californiens.

