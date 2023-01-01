Conformité IBM Cloud : APRA

L’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) est une autorité légale indépendante qui supervise les institutions bancaires, les compagnies d’assurance et les caisses de retraite et soutient la stabilité du système financier en Australie. L’APRA établit un cadre complet de normes de référence et de guides de pratiques auxquels les institutions réglementées doivent se conformer. Ces normes définissent une série d’exigences en matière de solidité financière, de gestion des risques, de gouvernance et de cybersécurité.

Les normes et guides pratiques en matière de cybersécurité comprennent :



• Norme prudentielle CPS 232 Gestion de la continuité des activités

• Norme prudentielle CPS 234 Sécurité des informations

• Guide de pratique prudentielle CPG 220 Gestion des risques

• Guide de pratique prudentielle CPG 235 Gestion du risque lié aux données

• Guide de pratique prudentielle CPG 234 Sécurité des informations