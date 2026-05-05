IBM Cloud Backup and Recovery

Protégez les workloads IBM Cloud grâce à une protection des données gérée et adaptées aux applications. Une sauvegarde résiliente, sécurisée et évolutive.
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Protection des données gérée, sécurisée et axée sur les politiques

IBM Cloud Backup and Recovery est un service de sauvegarde géré par le fournisseur, axé sur les politiques, sécurisé et optimisé en termes de coûts. Il offre une sauvegarde applicative cohérente pour les workloads IBM Cloud, ce qui permet à vos données de rester conformes, sécurisées et récupérables, sans faire face à la complexité liée à la gestion d’une infrastructure de sauvegarde.

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Avantages

Flexibilité d’IBM Cloud Backup and Recovery
Protection évolutive et flexible

Protégez une grande variété de workloads applicatifs à l’échelle avec des options de personnalisation approfondies, toutes adaptées à vos besoins spécifiques en matière de protection des données, là où vous en avez besoin.
Durabilité d’IBM Cloud Backup and Recovery
Gestion intelligente et sécurisée des données

Protégez vos copies de sauvegarde toujours disponibles grâce au chiffrement au repos, au chiffrement en transit et aux contrôles d’accès d’entreprise.
Simplicité avec IBM Cloud
Une offre gérée par IBM, pour plus de tranquillité d’esprit

IBM gère l’infrastructure et la maintenance du service, ce qui vous permet de vous concentrer sur la protection des données grâce à notre modèle de tarification transparente par Go et par heure basé sur la consommation.
Flexibilité d’IBM Cloud Backup and Recovery
Protection évolutive et flexible

Protégez une grande variété de workloads applicatifs à l’échelle avec des options de personnalisation approfondies, toutes adaptées à vos besoins spécifiques en matière de protection des données, là où vous en avez besoin.
Durabilité d’IBM Cloud Backup and Recovery
Gestion intelligente et sécurisée des données

Protégez vos copies de sauvegarde toujours disponibles grâce au chiffrement au repos, au chiffrement en transit et aux contrôles d’accès d’entreprise.
Simplicité avec IBM Cloud
Une offre gérée par IBM, pour plus de tranquillité d’esprit

IBM gère l’infrastructure et la maintenance du service, ce qui vous permet de vous concentrer sur la protection des données grâce à notre modèle de tarification transparente par Go et par heure basé sur la consommation.

Fonctionnalités

Capacités de sauvegarde

Utilisez des politiques de sauvegarde prédéfinies ou personnalisez-les selon les besoins métier. Prenez le contrôle des restaurations grâce à l’option de restauration complète ou partielle. Relancez rapidement votre activité grâce à des sauvegardes adaptées aux applications et aux pannes. Vous pouvez aussi choisir de conserver vos sauvegardes. 
Facilité d'utilisation

Protégez et gérez les workloads IBM Cloud grâce à une gestion centralisée des sauvegardes. Utilisez des politiques de sauvegarde prédéfinies ou personnalisez-les selon les besoins. Profitez de récupérations granulaires grâce à de solides capacités de recherche et de filtrage.
Surveillance, conformité, audit

Bénéficiez d’une visibilité et d’un contrôle complets de vos sauvegardes grâce à des pistes d’audit détaillées, pour des opérations de sauvegarde sécurisées, conformes et responsables. Tenez-vous au courant des activités et événements importants grâce aux alertes et aux notifications.

 
Sécurité d’entreprise

Prenez le contrôle total de vos sauvegardes grâce à la gestion des clés de chiffrement, au chiffrement au repos et en transit, au BYOK et au transfert sécurisé via des points de terminaison privés. L’IAM et le RBAC centralisés permettent de gérer les accès en un seul endroit, de sorte que l’accès aux sauvegardes reste sécurisé et rationalisé.
Passez à l’étape suivante

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