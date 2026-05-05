IBM Cloud Backup and Recovery est un service de sauvegarde géré par le fournisseur, axé sur les politiques, sécurisé et optimisé en termes de coûts. Il offre une sauvegarde applicative cohérente pour les workloads IBM Cloud, ce qui permet à vos données de rester conformes, sécurisées et récupérables, sans faire face à la complexité liée à la gestion d’une infrastructure de sauvegarde.