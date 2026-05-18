IBM Product Carbon Ledger

Transformez la complexité de la chaîne d’approvisionnement en énergie renouvelable en une confiance prête pour l’audit

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Vue aérienne d’un rond-point moderne

Présentation

Une traçabilité fiable pour les secteurs de transformation

IBM® Product Carbon Ledger aide les producteurs, les négociants et les équipes chargées de la conformité à numériser la traçabilité, à automatiser le traitement des données de durabilité et à se préparer aux évolutions réglementaires dans les industries de transformation.

 

 
Une traçabilité prête pour l’audit

Chaîne de traçabilité complète, de l’origine à la livraison.

 Intégrité de l’équilibre massique

Bilan trimestriel glissant sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

 Une architecture cloud modulaire

Déployez ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

 IBM Security et Privacy by Design

Des contrôles de sécurité et de confidentialité dédiés aux entreprises.

Fonctionnalités

Pourquoi choisir IBM Product Carbon Ledger ?

Une plateforme IBM spécialement conçue pour la traçabilité, la conformité et l’agilité opérationnelle des produits renouvelables.

Conformité dès la conception

Gardez une longueur d’avance sur l’évolution des exigences en matière de durabilité grâce à des registres vérifiables, des données traçables sur la chaîne de contrôle et une prise en charge de la mise en conformité avec la directive RED III, la norme ISCC, les contrôles de bilan massique et les obligations réglementaires en matière de reporting.

Illustration d’un cube de verre en 3D dans des tons bleu sarcelle, bleu, vert et violet

Conçu pour remplacer les processus manuels fragmentés

Réduisez votre dépendance aux feuilles de calcul et la gestion manuelle des documents grâce à une plateforme unifiée qui relie les données de durabilité entre les achats, la production, la logistique, le négoce, les ventes et la conformité.

Flux en forme de cerveau avec des lignes connectées et différents symboles dans des tons bleus

Traçabilité de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement

Suivez les matériaux, les certificats, les preuves de durabilité, les mouvements de produits et les enregistrements associés, de l’origine à la livraison, grâce à une piste de preuves cohérente et vérifiable.

Illustration abstraite d’une chaîne d’approvisionnement avec des lignes bleues interconnectées et des motifs circulaires

Conçu par IBM pour la confiance des entreprises

Déployez en toute confiance sur une infrastructure IBM soutenue par Asset Engineering, des pratiques de développement dédiées aux entreprises, la maintenance des produits, ainsi que les solutions IBM Security et Privacy by Design.

Graphique abstrait avec des boucles continues bleues et vertes, des flèches et des points formant un cycle connecté

Modulaire, cloud natif et facile à intégrer

Adoptez les capacités dont vous avez besoin aujourd’hui tout en préservant votre flexibilité pour demain grâce à une architecture moderne de microservices modulaires et à une connectivité basée sur des API vers les systèmes ERP, CTRM et d’usine.

Illustration abstraite d’une chaîne de valeur avec des icônes circulaires reliées, comprenant une personne, un globe terrestre et une feuille autour d’un réseau central à l’intérieur d’un grand cercle dégradé

Conçu pour le changement

Réagissez plus rapidement aux changements réglementaires, aux nouvelles exigences métier et aux futurs cas d’utilisation liés à la durabilité grâce à une plateforme construite sur le cloud, conçue pour une amélioration continue, l’évolution de la feuille de route et des workflows assistés par l’IA.

Illustration abstraite de chaînes d’approvisionnement résilientes et durables, représentées par des lignes courbes rouges, vertes et bleues interconnectées avec des flèches directionnelles

Spécifications

Une plateforme puissante, des processus multiples

Déployez-les indépendamment ou ensemble pour renforcer la traçabilité, la conformité et la visibilité de la chaîne de valeur pour les produits renouvelables.

Module de biocarburant

Traçabilité complète des biocarburants. Suivez les matières premières renouvelables. Gérez le bilan massique. Préparez-vous aux audits.

De la réception des matières premières à la vente des produits, le module de biocarburants aide les entreprises à gérer les déclarations de durabilité, les registres de chaîne de contrôle et les processus trimestriels de bilan massique avec plus de contrôle et de transparence.

  •  
  • Suivi continu du bilan massique à travers les achats, la production et les ventes
  • Visibilité de la chaîne de traçabilité, de l’origine à la livraison au client
  • Gestion des déclarations et des preuves de durabilité
  • Correspondance entre les achats de matières premières renouvelables, la production et les positions de vente
  • Rapports prêts pour l’audit et traçabilité des preuves tout au long de la chaîne de valeur

Module RFNBO

Soutenez la traçabilité des RFNBO grâce à des preuves horodatées et à des contrôles axés sur la conformité.

Le module RFNBO aide les équipes à gérer les exigences de traçabilité et de preuves associées aux carburants renouvelables d’origine non biologique, y compris le lien avec l’électricité renouvelable, la validation de l’origine et la préparation des rapports.

  •  
  • Suivi de l’électricité renouvelable corrélé dans le temps
  • Justificatifs de l’origine, de l’additionnalité et de la corrélation géographique
  • Lien traçable entre les événements de production et les registres de conformité justificatifs
  • Rapports structurés répondant aux besoins réglementaires et d’assurance
  • Base cloud native pour répondre aux exigences de RFNBO en constante évolution

Découvrez IBM Product Carbon Ledger en action

De l’achat et la production au négoce et aux rapports de conformité, IBM Product Carbon Ledger offre une visibilité unifiée sur l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement en énergie renouvelable.

Notre plateforme permet aux équipes d’approvisionnement de suivre l’origine des matières premières, aux responsables des opérations de surveiller l’intégrité du bilan massique, aux négociants de gérer les déclarations de durabilité et aux responsables de la conformité de générer des rapports prêts pour l’audit. Tous ces processus s’effectuent à partir d’un système unique et intégré.

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Capture d’écran de l’interface d’IBM Consulting Product Carbon Ledger

Nos experts

Executive Partner IBM Global E&R Industry
Associate Partner & Global SAP Lead for Energy & Resources
Global Industry, Energy & Chemicals SME & PCL Product Owner
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