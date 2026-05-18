Transformez la complexité de la chaîne d’approvisionnement en énergie renouvelable en une confiance prête pour l’audit
Une traçabilité fiable pour les secteurs de transformation
IBM® Product Carbon Ledger aide les producteurs, les négociants et les équipes chargées de la conformité à numériser la traçabilité, à automatiser le traitement des données de durabilité et à se préparer aux évolutions réglementaires dans les industries de transformation.
Chaîne de traçabilité complète, de l’origine à la livraison.
Bilan trimestriel glissant sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Déployez ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Des contrôles de sécurité et de confidentialité dédiés aux entreprises.
Pourquoi choisir IBM Product Carbon Ledger ?
Une plateforme IBM spécialement conçue pour la traçabilité, la conformité et l’agilité opérationnelle des produits renouvelables.
Gardez une longueur d’avance sur l’évolution des exigences en matière de durabilité grâce à des registres vérifiables, des données traçables sur la chaîne de contrôle et une prise en charge de la mise en conformité avec la directive RED III, la norme ISCC, les contrôles de bilan massique et les obligations réglementaires en matière de reporting.
Réduisez votre dépendance aux feuilles de calcul et la gestion manuelle des documents grâce à une plateforme unifiée qui relie les données de durabilité entre les achats, la production, la logistique, le négoce, les ventes et la conformité.
Suivez les matériaux, les certificats, les preuves de durabilité, les mouvements de produits et les enregistrements associés, de l’origine à la livraison, grâce à une piste de preuves cohérente et vérifiable.
Déployez en toute confiance sur une infrastructure IBM soutenue par Asset Engineering, des pratiques de développement dédiées aux entreprises, la maintenance des produits, ainsi que les solutions IBM Security et Privacy by Design.
Adoptez les capacités dont vous avez besoin aujourd’hui tout en préservant votre flexibilité pour demain grâce à une architecture moderne de microservices modulaires et à une connectivité basée sur des API vers les systèmes ERP, CTRM et d’usine.
Réagissez plus rapidement aux changements réglementaires, aux nouvelles exigences métier et aux futurs cas d’utilisation liés à la durabilité grâce à une plateforme construite sur le cloud, conçue pour une amélioration continue, l’évolution de la feuille de route et des workflows assistés par l’IA.
Une plateforme puissante, des processus multiples
Déployez-les indépendamment ou ensemble pour renforcer la traçabilité, la conformité et la visibilité de la chaîne de valeur pour les produits renouvelables.
De la réception des matières premières à la vente des produits, le module de biocarburants aide les entreprises à gérer les déclarations de durabilité, les registres de chaîne de contrôle et les processus trimestriels de bilan massique avec plus de contrôle et de transparence.
Le module RFNBO aide les équipes à gérer les exigences de traçabilité et de preuves associées aux carburants renouvelables d’origine non biologique, y compris le lien avec l’électricité renouvelable, la validation de l’origine et la préparation des rapports.
De l’achat et la production au négoce et aux rapports de conformité, IBM Product Carbon Ledger offre une visibilité unifiée sur l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement en énergie renouvelable.
Notre plateforme permet aux équipes d’approvisionnement de suivre l’origine des matières premières, aux responsables des opérations de surveiller l’intégrité du bilan massique, aux négociants de gérer les déclarations de durabilité et aux responsables de la conformité de générer des rapports prêts pour l’audit. Tous ces processus s’effectuent à partir d’un système unique et intégré.