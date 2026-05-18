IBM Product Carbon Ledger

Gardez une longueur d’avance sur l’évolution des exigences en matière de durabilité grâce à des registres vérifiables, des données traçables sur la chaîne de contrôle et une prise en charge de la mise en conformité avec la directive RED III, la norme ISCC, les contrôles de bilan massique et les obligations réglementaires en matière de reporting.