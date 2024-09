IBM et Box ont formé un partenariat stratégique pour vous aider à transformer le travail dans votre organisation. Le partenariat repose sur l’intégration de la technologie IBM et de la solution Box unique, sécurisée et facile à utiliser dans le cloud. Vous disposez ainsi d’un endroit unique pour gérer et gouverner votre contenu, et collaborer dessus, à la fois en interne et en externe. Box se connecte à toutes vos applications pour créer un lieu de travail moderne où que vous soyez.