Serveur spécialisé - États-Unis

Déployez et mettez à l’échelle un serveur spécialisé aux États-Unis sur un réseau mondial hautement résilient et à faible latence avec IBM Cloud
Obtenir un devis
Panorama de Dallas avec un pont
Serveurs spécialisés aux États-Unis Choisissez un serveur spécialisé aux États-Unis qui vous convient. Afficher tous les serveurs spécialisés aux États-Unis  Intel Xeon E3-1270 v6

4 cœurs, 3,80 GHz
16 Go de RAM
CentOS 7.x (64 bit)

 Personnaliser, demander un devis et commander Intel Xeon 4210

20 cœurs, 2,20 GHz
16 Go de RAM
CentOS 7.x (64 bit)

 Personnaliser, demander un devis et commander AMD EPYC 7642

96 cœurs, 2,30 GHz
512 Go de RAM
Red Hat Enterprise Linux 7.x (64 bits)

 Personnaliser, demander un devis et commander

Offre

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à IBM Cloud et économisez 200 USD sur les applications et les services.

 Lancez-vous
La capacité de la plateforme IBM Cloud à nous soutenir dans notre croissance internationale et à réduire la latence a été cruciale pour nous.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development, Nanigans
Notre présence mondiale
Carte du monde générée numériquement composée de cubes multicolores sur fond bleu montrant les centres de données IBM Cloud

IBM Cloud ne cesse d’étendre sa présence mondiale pour vous aider à répondre aux besoins de vos clients où qu’ils se trouvent. Déployez, contrôlez et gérez les charges de travail dans plus de 60 centres de données et six régions multizones pour un total de 18 zones de disponibilité.

Afficher tous les emplacements

Hébergez votre environnement local sur IBM Cloud 

Choisissez un environnement d’hébergement local évolutif Que vous exécutiez des applications cloud natives ou que vous gériez l’infrastructure de votre entreprise, IBM Cloud vous offre un environnement capable d’évoluer à votre rythme.