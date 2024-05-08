Serveur spécialisé – Singapour

Déployez et mettez à l’échelle un serveur spécialisé à Singapour sur un réseau mondial hautement résilient et à faible latence avec IBM Cloud
Serveurs spécialisés à Singapour (exemples de personnalisation)

Choisissez un serveur spécialisé à Singapour qui vous convient.

Intel Xeon E3-1270 v3

4 cœurs, 3,50 GHz 32 Go de RAM CentOS 7.x – Installation minimale (64 bits)

Intel Xeon E3-1270 v3

4 cœurs, 3,50 GHz 32 Go de RAM Red Hat Enterprise Linux 7.x (64 bits)

Intel Xeon 4210

20 cœurs, 2,20 GHz 384 Go de RAM CentOS 7.x – Installation minimale (64 bits)

La capacité de la plateforme IBM Cloud à nous soutenir dans notre croissance internationale et à réduire la latence a été cruciale pour nous.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development Nanigans
Notre présence mondiale
IBM Cloud ne cesse d’étendre sa présence mondiale pour vous aider à répondre aux besoins de vos clients où qu’ils se trouvent. Déployez, contrôlez et gérez les charges de travail dans plus de 60 centres de données et six régions multizones avec des zones de disponibilité.

Choisissez un environnement d’hébergement local évolutif

Que vous exécutiez des applications cloud natives ou que vous gériez l’infrastructure de votre entreprise, IBM Cloud vous offre un environnement capable d’évoluer à votre rythme.