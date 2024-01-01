Intégrez en toute transparence vos données et vos systèmes dans un nouvel environnement d'hébergement d'applications avec des serveurs IBM Cloud Bare Metal Servers dédiés et hautement sécurisés. Personnalisez et définissez vos besoins serveur, y compris des processeurs simples, doubles ou quadri dotés des dernières technologies Intel. Sélectionnez la vitesse, la mémoire RAM, le système de stockage, le système d'exploitation et plus encore. Profitez d'options de tarification horaire ou mensuelle.