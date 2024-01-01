Intégrez en toute transparence vos données et vos systèmes dans un nouvel environnement d'hébergement d'applications avec des serveurs IBM Cloud Bare Metal Servers dédiés et hautement sécurisés. Personnalisez et définissez vos besoins serveur, y compris des processeurs simples, doubles ou quadri dotés des dernières technologies Intel. Sélectionnez la vitesse, la mémoire RAM, le système de stockage, le système d'exploitation et plus encore. Profitez d'options de tarification horaire ou mensuelle.
Migrez vos applications mobiles et de bureau sur site vers une infrastructure cloud hors site sécurisée et entièrement gérée.
Distribuez vos systèmes de contenu aux utilisateurs du monde entier, gérez-les à distance, stockez vos données et accédez-y facilement.
Protégez vos applications contre les menaces avec des serveurs bare metal dédiés de niveau entreprise.
Créez un compte IBM Cloud et obtenez 200 USD pour votre serveur d'hébergement d'applications.