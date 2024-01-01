Hébergement d'applications Web sur IBM Cloud

Exécuter vos applications sur IBM Cloud avec un accès instantané, sécurisé et fiable sur des serveurs bare metal
Illustration isométrique de conteneurs de stockage
Hébergement d'applications sur IBM Cloud®

Intégrez en toute transparence vos données et vos systèmes dans un nouvel environnement d'hébergement d'applications avec des serveurs IBM Cloud Bare Metal Servers dédiés et hautement sécurisés. Personnalisez et définissez vos besoins serveur, y compris des processeurs simples, doubles ou quadri dotés des dernières technologies Intel. Sélectionnez la vitesse, la mémoire RAM, le système de stockage, le système d'exploitation et plus encore. Profitez d'options de tarification horaire ou mensuelle.
Infrastructure de cloud hors site

Migrez vos applications mobiles et de bureau sur site vers une infrastructure cloud hors site sécurisée et entièrement gérée.
Applications de gestion de contenu dans le monde entier

Distribuez vos systèmes de contenu aux utilisateurs du monde entier, gérez-les à distance, stockez vos données et accédez-y facilement.
Protection des données et du code

Protégez vos applications contre les menaces avec des serveurs bare metal dédiés de niveau entreprise.
Application Hosting Starter
Caractéristiques de cette configuration : Intel Xeon E3-1270 v6, 4 cœurs à 3,80 GHz, 16 Go de RAM, 1 disque dur de 1 To, CentOS et 20 To de bande passante*.
Application Hosting Growth
Caractéristiques de cette configuration : Intel Xeon 4110, 16 cœurs à 2,10 GHz, 32 Go de RAM, 1 disque dur de 1 To, CentOS et 20 To de bande passante*.
Application Hosting Plus
Caractéristiques de cette configuration : Intel Xeon 6140, 36 cœurs à 2,30 GHz, 384 Go de RAM, 4 SSD de 960 Go, CentOS et 20 To de bande passante*.
Premiers pas avec le tutoriel Bare Metal
Suivez les étapes de ce tutoriel pour mettre vos serveurs bare metal à disposition et les configurer. Accédez également à des vidéos pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les capacités des serveurs bare metal.
Serveurs bare metal et serveurs virtuels
Lisez ce blog pour connaître les critères à utiliser afin de déterminer si les serveurs bare metal ou les serveurs virtuels sont la meilleure option pour vos besoins.
Citation

*20 To de bande passante inclus dans les centres de données aux États-Unis, au Canada et en Europe ; 5 To de bande passante inclus dans tous les autres centres de données. Les nouveaux prix et offres ne sont pas cumulables avec d'autres réductions en cours ou à venir.