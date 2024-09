Il est temps de mettre à niveau vos opérations Oracle et d'apporter vos propres licences Oracle à IBM pour améliorer considérablement la redondance et réduire les problèmes d'infrastructure en général. Les serveurs IBM Bare Metal pour les charges de travail Oracle sont de véritables serveurs bare metal à performances brutes, sans hyperviseur et à locataire unique. Lorsque vous apportez vos charges de travail Oracle à IBM, vos ressources sont hébergées et gérées par IBM sur le réseau mondial privé d'IBM et présentent la dernière génération de processeurs Intel® Xeon® pour répondre aux exigences avancées en matière de base et de mémoire.