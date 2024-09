Un responsable de projet dédié, spécialiste de l’intégration B2B, effectue des révisions régulières des besoins et des activités, et vous conseille sur la meilleure façon d’optimiser votre intégration B2B. Il pilote et gère également tous les aspects des projets B2B planifiés, y compris les ressources, les livrables et les dépendances, l’atténuation des risques et les rapports d’état.